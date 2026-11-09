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        Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Burak Efe Şenyüz'ün (19) kullandığı 45 NU 015 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında H.K. (54) idaresindeki 45 AZV 610 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şenyüz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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