Manisa'da yapımı süren huzurevi için bir aile evini bağışladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden huzurevi projesine destek amacıyla bir aile evini bağışladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden huzurevi projesine destek amacıyla bir aile evini bağışladı.
Demirci Belediyesi öncülüğünde, Demirci Huzurevi Yaptırma Derneği bünyesinde yürütülen bağış kampanyasına Şengül Uşak Arslan ve ailesi destek verdi.
Arslan, Şehreküstü Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan 60 metrekarelik evini huzurevi yapımında kullanılmak üzere derneğe bağışladı.
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, bağış dolayısıyla Şengül Uşak Arslan'a, eşi Yusuf Arslan'a ve çocukları Hakan, Nihal, Zuhal ile Yasemin Arslan'a teşekkür etti.
Kara, ilçeye kazandırılacak huzurevinin yaşlıların huzur, güven ve sağlık içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla tasarlandığını belirtti.
Mithatpaşa Mahallesi'nde inşası süren tesisin 6 bin 285 metrekare alan üzerine 6 katlı olarak yapıldığını ve 87 kişi kapasiteli olacağını aktaran Kara, projede dinlenme salonları, hobi atölyeleri, kütüphane, yemekhane, fizik tedavi üniteleri ve sağlık hizmeti sunulacak bakım odalarının yer alacağını kaydetti.
Kara, huzurevi projesine destek çağrısında bulunarak, hayırseverlerin katkılarının önem taşıdığını ifade etti.
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