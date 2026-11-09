Manisa'nın iklim vizyonu COP31'de dünya sahnesine çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği projeleri Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde uluslararası platforma taşıyacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve belediye yönetiminin yanı sıra 40 personelin katılacağı organizasyonda Manisa’nın sürdürülebilir enerji, dirençli kentler, sıfır atık ve iklim eylem planları alanındaki çalışmaları dünya ülkelerine tanıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konusunda yürüttüğü çalışmaları, bilimsel temelli planlama yaklaşımını ve yerel yönetim deneyimlerini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) tanıtacak. Antalya’da gerçekleştirilecek konferans kapsamında 12, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek uluslararası etkinlik ve panellerde yer alacak olan belediye, Manisa’nın iklim politikalarını farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle paylaşacak.

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Başkan Dutlulu yerel yönetimleri temsil edecek

COP31 kapsamında 12 Kasım Perşembe günü, Türkiye Belediyeler Birliği adına ICLEI, Yerel Yönetimler ve Belediye Otoriteleri (LGMA) Seçmen Grubu ve Avrupa Bölgeler Komitesi iş birliğiyle "Connecting Levels, Delivering Climate Action" başlıklı özel etkinlik düzenlenecek. COP31 Mavi Alan’da gerçekleştirilecek etkinlikte uluslararası iklim müzakereleri, yerel yönetimlerin öncelikleri ve kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki sorumlulukları ele alınacak. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katılacak.

Aynı gün UN Türkiye Pavilion’da düzenlenecek "İklim Eylemi için Dijital Topluluklar" başlıklı panelde ise dijital dönüşüm, kırsal kalkınma, sürdürülebilir üretim, vatandaş katılımı ve yerel yönetimler arası iş birliğinin iklim direncine katkıları değerlendirilecek.

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Manisa’nın iklim eylemi uluslararası platformda anlatılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 18 Kasım Çarşamba günü COP31 Yeşil Bölge’de "SECAP'tan Koordineli Belediye Eylemine: Manisa’nın İklim Uygulama Köprüsü" başlıklı panele ev sahipliği yapacak.

Manisa’nın Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında belirlenen hedeflerin uygulamaya dönüştürülmesinin ele alınacağı panelde, iklim politikalarının belediye hizmetleriyle bütünleştirilmesi ve yerel ölçekte gerçekleştirilen çalışmalar paylaşılacak.

Moderatörlüğünü Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Çağlar Hocalar’ın yapacağı panele; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Terzi ve Tarzanbiziz Derneği Başkanı Gençay Tuğgan konuşmacı olarak katılacak.

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Dutlulu döngüsel ekonomi oturumunda konuşacak

COP31’in 19 Kasım Perşembe günkü programında ise sıfır atık ve döngüsel ekonomi konuları gündeme gelecek. Saat 16.1517.00 arasında Yeşil Alan Sıfır Atık Hub 1’de düzenlenecek "Sıfır Atıktan İklim Eylemine: Döngüsel Ekonomiyi İlerleten Yerel Yönetimler" başlıklı oturuma Başkan Besim Dutlulu katılacak.

Oturumda sıfır atık yaklaşımının iklim eylemiyle bütünleştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve yerel yönetimlerin döngüsel ekonominin geliştirilmesindeki rolü ele alınacak. Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılara anlatacak.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrıca 19 Kasım günü boyunca Türkiye Belediyeler Birliği Pavilyonu’nda kuracağı stantta, kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında yürüttüğü projeleri ve iyi uygulama örneklerini tanıtacak.

Hedef daha dirençli ve yaşanabilir Manisa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sürdürülebilir enerji, kuraklıkla mücadele, kentsel ısı adası etkisinin izlenmesi, su kaynaklarının korunması, iklime dirençli kentsel planlama, sürdürülebilir ulaşım ve sıfır atık uygulamalarıyla sürdürüyor.

Bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmalarla iklim risklerinin belirlenmesi, yerel ölçekte uyum ve azaltım politikalarının geliştirilmesi hedefleniyor. COP31 kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin Manisa’nın iklim çalışmalarının uluslararası alanda tanıtılmasına, farklı kentlerin deneyimlerinden yararlanılmasına ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.