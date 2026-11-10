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        Sarıgöl'de hayat 09.05'te durdu

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle saygı, minnet ve özlemle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ilçede hayat dururken bayraklar yarıya indirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Sarıgöl'de hayat 09.05'te durdu

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle saygı, minnet ve özlemle anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla ilçede hayat dururken bayraklar yarıya indirildi.

        Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.

        Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında Türk bayrakları yarıya indirildi.

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        Sarıgöl’deki anma etkinliklerinin gün boyunca okullarda düzenlenecek programlarla devam edeceği bildirildi.

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