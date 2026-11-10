Alaşehir'de Atatürk sevgisine yağmur engel olamadı

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene Kaymakam Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Belediye Başkan Vekili Erdil Dağdelen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Yalı, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri , öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yağmur altında gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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