Manisa'da saat 09.05'te yaşam iki dakikalığına durdu

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla kent genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada ana arterlerde trafik dururken sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. Esnaf da iş yerlerinin önüne çıkarak Atatürk’ü andı.

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