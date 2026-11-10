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        Manisa'da saat 09.05'te yaşam iki dakikalığına durdu

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Manisa'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Manisa'da saat 09.05'te yaşam iki dakikalığına durdu

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yılında Manisa’da düzenlenen törenle anıldı.

        Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törende anıta çelenkler sunuldu. Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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        Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla kent genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada ana arterlerde trafik dururken sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. Esnaf da iş yerlerinin önüne çıkarak Atatürk’ü andı.

        İki dakikalık saygı duruşunun ardından sirenlerin susmasıyla kentte günlük yaşam ve trafik yeniden normale döndü.

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