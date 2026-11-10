Şehzadeler'de minik yüreklerden Atatürk'e çiçekli anma
Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nde eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ün fotoğrafına çiçek bıraktı.
Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde saat 09.05’te saygı duruşunda bulunarak Atatürk’ün fotoğrafına çiçek bıraktı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.
Hafta boyunca Atatürk’ün hayatını ve Cumhuriyet tarihini öğrenen çocuklar, 10 Kasım sabahı saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler, Atatürk fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.
Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, çocukların hep birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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