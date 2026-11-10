Şehzadeler'de minik yüreklerden Atatürk'e çiçekli anma

Hafta boyunca Atatürk’ün hayatını ve Cumhuriyet tarihini öğrenen çocuklar, 10 Kasım sabahı saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler, Atatürk fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

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