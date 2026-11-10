Selendi'de Atatürk özlem ve saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Programda öğrencilerin şiirleri, oratoryo gösterisi ve zeybek performansı duygu dolu anlar yaşattı.

Selendi’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla ilk tören, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Anma programı daha sonra Selendi Gençlik Merkezi’nde devam etti.

Törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve okunan şiirlerin ardından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi, zeybek gösterisi sunuldu. Atatürk’ün hayatını ve mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi de ilgiyle izlendi.

Program, 10 Kasım kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.