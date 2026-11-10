Şehzadeler Belediyesinin Türk Müziği Korosu çalışmalarını sürdürüyor

Şehzadeler Belediyesinin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği Türk Müziği Korosu, çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Aydın Özden nezaretinde devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Müziğe ilgi duyan vatandaşlara yönelik olarak 5 Ekim’de ücretsiz olarak başlatılan Türk Müziği Korosu, yaklaşık 50 kursiyer ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Aydın Özden nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir özveri ve uyum eşliğinde devam eden kurslara katılanlar oldukça keyifli vakit geçirirken, müziğin ahengiyle birlikte günlük hayatın stresinden de uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Türk Müziği Korosu’na katılan kursiyerler, her pazartesi günü Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi’nde saat 19.00 ile 22.00 arasında 3 saat boyunca kurs alıyor. Koronun çalışmaları hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Aydın Özden, "Şehzadeler Belediyemiz tarafından düzenlenen Türk Müziği Korosu’nda çalışmalarımız yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Bütün Manisalıları koromuza katılmaya davet ediyoruz. Ocak ayı içerisinde de ilk konserimizi vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.