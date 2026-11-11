Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalışmalar ve yatırımlar değerlendirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı, Başkan Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sürdürdüğü altyapı, üstyapı, tarım, sosyal hizmet ve kültürel miras çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Dutlulu, Manisa'nın uluslararası tanıtımından COP31 kapsamındaki çalışmalara, devam eden yatırımlardan kırsal kalkınma desteklerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Konuşmasında hayatını kaybeden vatandaşları da anan Başkan Dutlulu, Manisa'nın sanayi ve üretim hayatına önemli katkılar sunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu başta olmak üzere ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi. İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçileri de anan Dutlulu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Manisa'nın turizm potansiyeli uluslararası platformlarda tanıtılıyor

Manisa'nın tanıtımına yönelik çalışmalara değinen Başkan Dutlulu, 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'na katılarak kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini uluslararası turizm sektörünün temsilcileriyle buluşturduklarını söyledi. 100'den fazla ülkeden turizm profesyonelini bir araya getiren fuarda Manisa'nın köklü tarihini ve turizm potansiyelini tanıttıklarını belirtti.

Manisa, COP31'de iklim çalışmalarını anlatacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarının COP31 kapsamında uluslararası platformda tanıtılacağını belirten Başkan Dutlulu, Antalya'da gerçekleştirilen organizasyona üst yönetim ve 40 personelle katılım sağladıklarını ifade etti.

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12, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlik ve panellerde Manisa'nın iklim eylem planı, dirençli kent çalışmaları ve döngüsel ekonomi uygulamalarının paylaşılacağını kaydeden Dutlulu, 19 Kasım'da Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde de kentin projelerinin tanıtılacağını söyledi.

Meclis toplantısında izletilen tanıtım filminde yer alan ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilecek akıllı kavşak projesine de değinen Başkan Dutlulu, yaklaşık 120 milyon lira ihale bedeline sahip projeyle 50'nin üzerinde kavşağın birbiriyle koordineli çalışacağını belirtti. Proje sayesinde trafikte bekleme sürelerinin ve emisyon oranlarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Dutlulu, belediyecilik hizmetlerinde üretilen verilerin dijital ortama aktarılmasının önemine dikkat çekti.

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Altyapı ve üstyapı yatırımları sürüyor

Manisa genelinde devam eden yol ve üstyapı çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Dutlulu, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ekim ayı içerisinde 30 bin ton sıcak asfalt ve 7 bin ton rotmiks üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yıl genelinde sıcak asfalt seriminin 126 bin 243 tona ulaştığını belirten Dutlulu, ekim ayında yaklaşık 36 kilometre, yıl genelinde ise yaklaşık 670 kilometre sathi kaplama çalışması yapıldığını ve soğuk asfalt döneminin tamamlandığını söyledi. 500 bin metrekarelik parke taşı kaplama programı kapsamında 285 bin metrekarelik imalatın bitirildiğini kaydeden Dutlulu, "Halkımızın huzuru ve rahatı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Devam eden projelerin son durumunu da paylaşan Başkan Dutlulu, 359 milyon lira bedelli Turgutlu Ergenekon Köprülü Kavşağı'nda yüzde 20 ilerleme sağlandığını, Akhisar Dingiller Köprüsü'nde ise 36,3 milyon liralık yatırımla fore kazık imalatlarının tamamlandığını bildirdi.

Alaşehir Kemaliye Köprüsü, Sarıgöl Yeniköy Menfezi, Akhisar Kayalıoğlu Köprüsü, Turgutlu Derbent Köprüsü ve Köprübaşı Yenice Köprüsü'nün ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütüldüğünü belirten Dutlulu; Salihli Sevgi Yolu'nda yüzde 80, Saruhanlı Kaldırım Düzenlemesi'nde yüzde 70 ilerleme kaydedildiğini söyledi. Yağcılar Mezarlığı projesinde çalışmaların yüzde 25 seviyesine ulaştığını, Kula Kent Lokantası'nın ise tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

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Tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Başkan Dutlulu, Karaca Ahmet Türbesi ve Hüsrev Ağa Hamamı'nın restorasyonunun tamamlandığını, Halime Hatun Kervansarayı'nda ise güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İlçe belediyeleriyle ortak projeler hayata geçiriliyor

İlçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde yürütülen yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Dutlulu, Ahmetli ve Şehzadeler Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri, Akhisar Hüseyin Sultan Futbol Sahası, Ahmetli Gündüz Bakım Evi, Kula Eskipazaryeri Meydanı ve Soma Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 6 projenin tamamlandığını açıkladı.

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Diğer projelerdeki ilerlemeleri de paylaşan Dutlulu, Soma Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı'nda yüzde 50, Kula Tahıl Ambarı'nda yüzde 85, Gölmarmara Tiyenli Camii Restorasyonu'nda ise yüzde 35 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Kırsalda üreticiye tarım ve hayvancılık desteği

Kırsal kalkınma ve tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Dutlulu, damla sulama sistemlerinden tarım makinelerine, sertifikalı tohumdan hayvancılığa kadar birçok alanda üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Beş bin üreticiye 13 milyon metre damla sulama borusu desteği kapsamında 12 ilçede teslimatların tamamlandığını, diğer ilçelerde hazırlıkların sürdüğünü belirten Dutlulu, 21 milyon lira maliyetli 144 tarım makinesinin üreticilere ulaştırılması için protokollerin imzalandığını ifade etti.

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Yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteğiyle 2 bin 158 üreticiye yaklaşık 604 ton tohum sağlandığını kaydeden Başkan Dutlulu, Manisa'nın üzüm üretimindeki gücüne dikkat çekerek yaklaşık 5 bin üreticiye 50 milyon lira değerinde 200 bin bağ direğinin dağıtımına yakın zamanda başlanacağını açıkladı.

Tarımsal sulama ve hayvancılık alanındaki çalışmalara da değinen Dutlulu, planlanan 12 tarımsal sondajın tamamlandığını, Akhisar ve Şehzadeler'de taral dolum tesislerinin kurulduğunu, 23 hayvan içme suyu göletinin bakım ve temizliğinin bitirildiğini bildirdi. Ayrıca 11 sulama havuzu ve bir su deposundan oluşan tarımsal sulama yapılarının inşasına başlandığını söyledi.

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Gölmarmara'da yüzde 100 hibeli arıcılık soğuk hava deposunun hizmete sunulduğunu, Köprübaşı Su Ürünleri Kooperatifine yönelik soğuk hava deposu ve buz makinesi desteğinin tamamlandığını belirten Dutlulu, Gördes Bal Ormanı Projesi kapsamında da toprak hazırlıklarına başlandığını ifade etti.

Sosyal belediyecilik hizmetleri 17 ilçede sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek ve sağlık hizmetleri hakkında da bilgi veren Başkan Dutlulu, ekim ayında 542 Anne Kartın teslim edildiğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, taziye paketi, ev eşyası ve nakdi yardım desteği sağlandığını belirtti.

Engelli bireylere hasta yatağı, tekerlekli sandalye, beyaz baston, yürüteç ve hasta bezi desteği verildiğini aktaran Dutlulu, 574 aileye Hoş Geldin Bebek çantası ulaştırıldığını, 203 öğrenciye de kırtasiye desteği kapsamında Manisa Şehir Kart verildiğini söyledi.

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Kent lokantaları, sıcak yemek dağıtımları ve çorba ikramlarıyla Ekim ayında toplam 57 bin 820 kişilik yemek ve ikram hizmeti sunulduğunu belirten Başkan Dutlulu, evde bakım, hasta nakli, diyabet sensörü dağıtımı ve dilkonuşma terapisi hizmetlerinin de sürdüğünü kaydetti.

Mezarlık hizmetlerine ilişkin çalışmaları da paylaşan Dutlulu, 17 ilçedeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerinin bakımının yapıldığını ve 17 mahalle mezarlığında tel çit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Mevlana yolu için güvenlik çalışması

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Tarihi ve kültürel öneme sahip Mevlana Yolu'nda yoğun yağışların oluşturduğu toprak kayması riskine karşı üniversiteyle ortak bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Dutlulu, yolun daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Çevre koruma ve atık yönetimi çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Dutlulu, cadde ve sokakların yıkanması, ot ve moloz temizliği ile sel ve yoğun yağışlara karşı önleyici çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Sayıştay raporu meclis üyelerine sunuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Genel Sekreter Burak Deste, raporda yer alan tavsiye ve öneri niteliğinde değerlendirmeler olduğunu belirtti. Deste, "2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda belirtilen tespitlerin tamamı tavsiye ve öneri niteliğindeki değerlendirmelerden ibaret olup, kamu zararına yönelik herhangi bir sorgu ve soruşturma bulunmamaktadır" dedi.

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Kıbrıs Gazileri için anlamlı gezi kararı

Toplantıda, Manisa'da ikamet eden 54 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisinin 1417 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği gezi organizasyonu da meclis gündemine geldi. Gazilerin KKTC'de geçmişte yaşadıkları hatıraları yeniden canlandırmalarına imkân sağlayacak organizasyon, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı sona erdi. Meclisin ikinci oturumunun 24 Kasım tarihinde yapılması kararlaştırıldı.