Başkan Dutlulu: "Gündemimizde su zammı yok" MASKİ 2026 Yılı 2. Olağan Genel Kurulu'nun ilk birleşimi gerçekleştirildi

MASKİ Genel Kurulunun ilk birleşiminde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şu an için su ile ilgili bir zam gündemimiz yok" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplam 13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; 2027 Yılı Performans Programı, ilçelerde devam eden yatırımlar için ek kredi talepleri ile araç ve iş makinesi alımı gibi konular ele alındı. Gündem maddeleri, ikinci oturumda görüşülmek üzere ilgili komisyonlara oybirliğiyle sevk edildi.

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Genel Kurulun ilk birleşiminde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, su üretiminde barajlardan yararlanılamaması nedeniyle sondaj kuyularının kullanıldığını ve bunun ciddi elektrik maliyetleri oluşturduğunu belirtti. Su fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Dutlulu, "Su üretimi konusunda barajımız olmadığı için sondajlardan yararlanıyoruz. Bu da ciddi bir elektrik maliyeti oluşturuyor. Bu nedenle su fiyatları konusunda herhangi bir şey yapamıyoruz. Su satış fiyatında ise bu ay itibarıyla 9. sıradayız. En büyük amacımız vatandaşa uygun fiyatlı su vermek. Şu an için su ile ilgili bir zam gündemimiz yok" dedi.

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Genel Müdür Kılıç kurulu bilgilendirdi

Genel Kurulda Sayıştay denetimlerine ilişkin bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, kurumun 2025 yılına ait dış denetimlerinin tamamlandığını, 2026 yılı denetimi için ise Sayıştay denetçilerinin önümüzdeki hafta yeniden Manisa'ya geleceğini söyledi.

Sayıştay denetimlerinin TBMM adına yürütüldüğünü belirten Kılıç, 2025 yılı denetimi sonucunda yayımlanan nihai raporda 31 bulgunun yer aldığını ifade ederek, "Herhangi bir kamu zararı ve sorgu bulunmamaktadır. Bulguların büyük bir çoğunluğu öneri niteliğindedir ve geçmiş dönemlerden gelen konulardır. Bulguların bir kısmıyla ilgili olarak öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır" diye konuştu.

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Manisa genelinde suyun maliyetinin altında bir fiyatla vatandaşlara sunulduğunu da vurgulayan Genel Müdür Ali Kılıç, bu durumun Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde kuruma bildirildiğini ve maliyetlerin karşılanması konusunda uyarıda bulunulduğunu belirtti.