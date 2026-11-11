Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa ilçelerinde fidan dikim etkinliği

        Manisa ilçelerinde fidan dikim etkinliği

        Manisa'nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Manisa ilçelerinde fidan dikim etkinliği

        Manisa’nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 750 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Gümüşçayı mevkiinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Ertan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, orman ekipleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        REKLAM

        Etkinlik kapsamında 3 dönümlük orman arazisine yaklaşık 750 fıstık çamı fidanı dikildi. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Ali Güldoğan, dikilen fidanlara can suyu verdi. Güldoğan, orman varlığının artırılmasının ve yeşil vatanın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli emanetlerden biri olduğunu vurguladı.

        Kula'da fidan dikim etkinliği

        Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, Kula'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl "Türkiye Yüzyılına Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Kula Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda fidan dikim programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen orman yangınında zarar gören Seyitali Mahallesi Gargar mevkisindeki alanda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

        REKLAM

        Etkinliğe katılan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş da fidan dikimine eşlik ederek ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

        Kula Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet savcıları Burak Efe Koç ve Muhammet Mustafa Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, öğretmenle ve öğrenciler katıldı.

        Sarıgöl’de fidanlar toprakla buluştu

        REKLAM

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 220 adet fidan toprakla buluşturuldu.

        Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkiinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, 220 adet fıstık çamı ve selvi fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, "11 Kasım ağaç dikme etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim" dedi.

        REKLAM

        Alaşehir’de 500 fidan toprakla buluştu

        Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Matarlı Mahallesi’nde bulunan Adalet Ormanı’nda düzenlenen etkinliğe; Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Ersin Dağdelen, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Yeşilyurt Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte Alaşehir Orman İşletme Şefi Muhammed Yıldız, fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilk fidanı Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter dikti. Daha sonra protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler de fidanları toprakla buluşturdu.

        REKLAM

        Alaşehir Orman İşletme Şefi Muhammed Yıldız, Matarlı Mahallesi’nde bulunan Adalet Ormanı’na 200 adet selvi ve 300 adet fıstık çamı olmak üzere toplam 500 fidan dikildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir'den hastalara güvenli ve ücretsiz nakil desteği
        Manisa Büyükşehir'den hastalara güvenli ve ücretsiz nakil desteği
        TURBELDAK'tan 'Ata'yı anma ve saygı yürüyüşü
        TURBELDAK'tan 'Ata'yı anma ve saygı yürüyüşü
        Başkan Dutlulu: "Gündemimizde su zammı yok" MASKİ 2026 Yılı 2. Olağan Genel...
        Başkan Dutlulu: "Gündemimizde su zammı yok" MASKİ 2026 Yılı 2. Olağan Genel...
        Pratisyen hekim olarak ayrıldığı memleketine uzman olarak döndü
        Pratisyen hekim olarak ayrıldığı memleketine uzman olarak döndü
        Manisa'da binlerce fidan toprakla buluştu
        Manisa'da binlerce fidan toprakla buluştu
        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalışmalar ve yatırımlar değerlendir...
        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalışmalar ve yatırımlar değerlendir...