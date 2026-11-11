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        Manisa FK'nın 4 futbolcusuna milli davet

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde forma giyen 4 oyuncu, ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına çağrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Manisa FK'nın 4 futbolcusuna milli davet

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde forma giyen 4 oyuncu, ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına çağrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyahbeyazlı ekibin futbolcularından Alenis Vargas, Honduras A Milli Takımı'nın 3 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 17 Kasım'da Kuveyt ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Genç oyunculardan Oğuzhan Yurtdaş, 17 Yaş Altı (U17) Milli Takımı'nın 1117 Kasım tarihlerinde Trabzon'da oynayacağı 20262027 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları aday kadrosunda yer alırken, Ada İbik ise 19 Yaş Altı (U19) Milli Takımı'nın aynı tarihlerde Antalya'da yapacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası B Ligi 2. Tur maçları aday kadrosuna çağrıldı.

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        Takımın Gabonlu oyuncusu Noha Lemina da Gabon 23 Yaş Altı (U23) Milli Takımı'nın 12 ve 17 Kasım tarihlerinde Tunus ile oynayacağı 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

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