Şehzadeler Belediyesi kırsal mahallelere süt ulaştırıyor

Şehzadeler Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri doğrultusunda, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere süt ulaştırıyor. ‘Süt Kardeşim’ projesi kapsamında ekipler, daha önceden belirlenen 1236 ay arası çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla dağıtımlarına devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Şehzadeler Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde belirlenen evlere süt dağıtımı yapıyor. Belediye tarafından hayata geçirilen ve 13 yaş arası çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan ‘Süt Kardeşim’ projesi kapsamında ekipler, daha önceden belirlenen ve kırsal mahallelerde yaşayan ailelere sütlerini teslim etti.

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Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, çocukların sağlıklı gelişiminin ve ailelerin yanında olmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Şimşek, "Şehzadeler Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesine ve gelişimine katkı sunmayı önemsiyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Süt Kardeşim projemizle ilçemizde yaşayan çocuklarımızı sütle buluşturuyoruz. Bu çalışmayla hem miniklerimizin gelişimini destekliyor hem de ailelerimizin bütçelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim için her çocuğumuzun sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir geleceğe adım atması çok kıymetli. Bir çocuğun yüzündeki tebessümün, bir şehrin geleceğine duyulan umut olduğuna inanıyoruz. Şehzadeler’de hiçbir çocuğumuzun kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Her haneye iyilik, dayanışma ve destek ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Minik yürekler büyüsün, umutlarımız çoğalsın diye çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"