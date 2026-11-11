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        Yunusemre Emekli Kafe'de kadın emeği dönemi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin'in girişimleriyle hayata geçirilen kadın el emeği pazarı, Yunusemre Belediyesinin destekleriyle Emekli Kafe'de kapılarını açtı. İlçede yaşayan kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturan pazar, her çarşamba günü kurulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Yunusemre Emekli Kafe'de kadın emeği dönemi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin’in girişimleriyle hayata geçirilen kadın el emeği pazarı, Yunusemre Belediyesinin destekleriyle Emekli Kafe’de kapılarını açtı. İlçede yaşayan kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturan pazar, her çarşamba günü kurulacak.

        Kadınların üretime katılımını desteklemek, emeklerini görünür kılmak ve aile ekonomilerine katkı sunmalarına imkan sağlamak amacıyla kurulan kadın el emeği pazarında birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Kadın üreticiler; ev yapımı yiyeceklerden yöresel lezzetlere, tekstil ürünlerinden takılara, örgü ve el işi ürünlerinden çeşitli süs eşyalarına kadar pek çok ürünü satışa sunuyor. Laleli Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan ve Yunusemre Belediyesinin destek verdiği pazar artık her çarşamba günü Emekli Kafe’de kurulacak.

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        Pazarın ilk gününde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban da üretici kadınları ziyaret etti. Tezgahları dolaşarak kadınlarla sohbet eden Balaban, hayırlı olsun dileklerini iletip alışveriş yaptı. Renkli ve neşeli görüntülerin yaşandığı açılışta kadınlar, kendilerine sunulan destek ve imkanlardan dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Kadın el emeği pazarının ilçede yaşayan kadınların üretimlerini değerlendirebilmeleri ve ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, "Kadınlarımızın el emeğiyle ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir alan oluşturmak istedik. İlçemizde üretim yapan kadınlarımızın hem birbirleriyle dayanışmasını hem de daha fazla insana ulaşmasını hedefliyoruz. Pazaryerimizde gıdadan tekstile, takıdan el işi ürünlere kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Bu imkanın oluşturulmasında bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’a teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı her çarşamba günü Emekli Kafe’de kurulan kadın el emeği pazarına davet ediyorum" dedi.

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