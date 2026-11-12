Başkan Şimşek Yarhasanlar Mahallesi'nde halkla buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yarhasanlar Mahallesi'nde esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Mahallede yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şimşek, vatandaşların taleplerini tek tek not aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretleri kapsamında Yarhasanlar Mahallesi'ni ziyaret ederek bölge esnafı ve mahalle sakinleriyle buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette yurttaşların sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Şimşek, belediyenin mahallede gerçekleştirdiği hizmetler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

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Ziyaret boyunca esnaflara hayırlı işler dileyen ve yurttaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Hakan Şimşek, yönetim anlayışlarının temelinde ortak aklın yer aldığını ifade etti. Vatandaşların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Şimşek, "Şehzadeler'i halkımız ile birlikte yönetiyor, hizmetlerimizi de hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman vatandaşımızın ne dediği, neye ihtiyaç duyduğudur. Sokağa çıkıp esnafımızla, komşularımızla dertleşmeden mahallenin eksiğini tam olarak göremeyiz. Biz Şehzadeler'i halkımızla birlikte yönetiyor, yapacağımız işleri de sizlerden gelen talep ve önerilere göre planlıyoruz. Sizin fikriniz, bizim yol haritamız. Mahallemizin eksiklerini hep beraber tespit edip, el birliğiyle çözmeye devam edeceğiz" dedi.

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Mahalle sakinleri ve esnaftan gelen tüm talep ve önerileri dikkatle not alan Başkan Şimşek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Şimşek, iletilen konular arasından Şehzadeler Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanına giren çalışmaların ivedilikle programa alınması için notlarını alırken; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetki alanındaki taleplerin ise ilgili mercilere en kısa sürede iletilmesi ve takibinin yapılması noktasında beraberindeki belediye ekiplerine talimat verdi.