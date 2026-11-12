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        Park halindeki otomobilinin yanında ölü bulundu

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Cesedin 50 yaşındaki Halit Beşerir'e ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Beşerir'in olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Park halindeki otomobilinin yanında ölü bulundu

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Cesedin 50 yaşındaki Halit Beşerir'e ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Beşerir'in olduğu tespit edildi.

        Manisa-İzmir kara yolu Anıt mevkisinden saat 01.30 sıralarında geçen vatandaşlar, yol kenarında park halinde olan 07 COA 254 plakalı otomobilin yanında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yer yatan kişinin öldüğünü belirledi. Darp ya da kesici delici alet yarası bulunmayan cesedin Halit Beşerir'e ait çıktı. Park halindeki otomobilin de Beşerir'in olduğu öğrenildi. Beşerir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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