Manisa tarımına 21 milyon liralık makine desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin makine ekipman maliyetlerini azaltmak amacıyla 16 ilçe ziraat odasına toplam 21 milyon TL değerinde 144 yeni nesil tarım makinesi desteği sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalarına tarım makineleri desteğiyle devam ediyor. Küçük ölçekli üreticilerin bireysel olarak satın almakta zorlandığı veya ekonomik açıdan ortak kullanımının daha uygun olduğu ekipmanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek 16 ilçe ziraat odasının kullanımına sunuldu. Yaklaşık 21 milyon TL değerindeki 144 makinenin teslimi dolayısıyla Akhisar’da program düzenlendi.

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Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ilçe ziraat odası başkanları ve çok sayıda üretici katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarım makinesi desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa’mızın bereketli topraklarında, 21 milyon TL’lik tarım makinesi desteğiyle çiftçimizi destekliyoruz. 16 ilçe Ziraat Odası başkanlığımız ile el ele vererek 144 adet yeni nesil tarım makinesini çiftçilerimizin ortak kullanımına sunduk. Zeytin eleğinden mibzere, taş toplamadan sulama sistemlerine kadar üreticimizin maliyetini azaltacak her ekipmanla yanlarındayız. Emek veren, alın terini döken, üreten tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Her ilçenin tarımsal ihtiyacına göre makine desteği

İlçelerin ürün desenleri ve üretim ihtiyaçları dikkate alınarak, ziraat odası başkanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen makine parkında; taş toplama, zeytin hasat, hayvan gübresi dağıtma, toprak altı gübre atma ve toprak altı damla sulama borusu serme makinelerinin yanı sıra zeytin eleği, cevizbadem soyma makineleri ve mibzer gibi farklı ekipmanlar yer aldı.

"Gelecek yıl desteğin sayısını ve miktarını artıracağız"

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, 2026 yılı boyunca çiftçilere sağlanan desteklerin 600 milyon TL’ye yaklaştığını belirterek, tarımda verimliliğin artırılması için makineleşme ve teknolojinin önemine dikkat çekti. Aydın, "2026 yılının başından bu yana Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çok sayıda makine desteğinde bulunduk. 17 ilçemizdeki ziraat odalarına yönelik tarım makineleri desteğimizi tamamlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize yaptığımız destekler neredeyse 600 milyon TL’ye yaklaştı. Manisa bir tarım ve üretim şehri. Üreticilerimiz zor bir yıl geçiriyor. Tarımda yalnızca ürün desenini, satış ve pazarlamayı değil, verimliliği de önemsiyoruz. Verimliliğin makineleşme ve teknolojinin yoğun şekilde kullanılmasıyla mümkün olacağını biliyoruz. 144 tarım makinesini ziraat odalarımız aracılığıyla üreticilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Ziraat odalarıyla iş birliğini sürdüreceklerini ifade eden Aydın, "Önümüzdeki yıl tarım makineleri ve tarım teknolojilerine yönelik desteklerin yanı sıra çiftçi eğitimleri, doğru sulama teknikleri ve benzeri alanlarda da ziraat odalarımızla iş birliği yapacağız. Bizler sizler için varız. Gelecek yıl bu desteğin hem sayısını hem de miktarını artıracağız. Her yıl üzerine koyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun selamlarını ve sevgilerini iletiyorum" diye konuştu.

Ziraat odası başkanlarından büyükşehir’e teşekkür

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Daha önce Akhisar ilçemize çok güzel hizmetlerde bulunan, bugün ise Manisa genelinde hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve tüm bürokratlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçimizin zor günlerinde üreticilerimize ve ziraat odalarımıza destek veren Besim Başkanımıza her zaman güveniyoruz" dedi.

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Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ise Büyükşehir Belediyesinin ilçede ova yollarının iyileştirilmesinden buğday tohumu, zeytin kasası, gübre ve meyve fidanı desteklerine kadar birçok alanda çiftçilerin yanında olduğunu belirtti. Özarı, ziraat odalarının talepleri doğrultusunda hazırlanan makine desteğinin üreticiler açısından önemli olduğunu ifade ederek, Kırkağaç’a kazandırılacak zeytin hasat makinesi için Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, ilçelerine bir adet hububat mibzeri, beş adet toprak silindiri ve beş adet taş toplama makinesi verildiğini belirterek, sağlanan destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız da taş toplama, toprak silindiri, ceviz kırma ve badem soyma makinelerinin üreticilerin işlerini kolaylaştıracağını ifade ederek, tarımsal makine desteğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istediklerini söyledi. Akyıldız, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.