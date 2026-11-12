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        Manisa trafiğinde yerli teknoloji dönemi başlıyor

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, ASELSANNET iş birliğiyle yapay zekâ destekli Akıllı Ulaşım Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 32 kavşak akıllı sistemlerle yönetilecek, 17 noktada trafik analiz sistemi kurulacak. İki noktaya yerleştirilecek değişken mesaj panolarıyla sürücüler anlık trafik bilgileriyle yönlendirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Manisa trafiğinde yerli teknoloji dönemi başlıyor

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, ASELSANNET iş birliğiyle yapay zekâ destekli Akıllı Ulaşım Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 32 kavşak akıllı sistemlerle yönetilecek, 17 noktada trafik analiz sistemi kurulacak. İki noktaya yerleştirilecek değişken mesaj panolarıyla sürücüler anlık trafik bilgileriyle yönlendirilecek.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha akıcı ve verimli hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Yapay Zekâ Destekli Akıllı Ulaşım Projesi'ni başlatıyor. ASELSAN'ın iştiraki ASELSANNET iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında yerli ve millî teknoloji, Manisa'nın trafik yönetiminde kullanılacak. Akıllı kavşaklardan trafik analiz sistemlerine kadar uzanan yatırımla hem mevcut ulaşım altyapısının daha etkin kullanılması hem de gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarına yönelik verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

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        32 kavşakta yapay zekâ destekli trafik yönetimi

        Proje kapsamında 16 yeni akıllı kavşak imal edilecek, mevcut 16 eski nesil akıllı kavşak ise yeni sisteme adapte edilecek. Böylece kent genelinde toplam 32 tam adaptif hibrit akıllı kavşak yönetim sistemi kurulacak.

        Kavşaklara yerleştirilecek kamera ve sensörler aracılığıyla araç yoğunluğu, hareket yönleri ve trafik akışı anlık olarak takip edilecek. Yapay zekâ destekli sistem, elde edilen verileri analiz ederek trafik ışıklarının sinyal sürelerini mevcut yoğunluğa göre otomatik olarak düzenleyecek. Araç yoğunluğunun arttığı yönlere öncelik verilmesiyle kavşaklardaki bekleme sürelerinin ve gereksiz durkalkların azaltılması amaçlanıyor. Bağlantılı kavşakların koordineli çalışmasıyla trafik akışının tek tek kavşaklar yerine güzergâh bütününde iyileştirilmesi hedefleniyor.

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        17 noktada trafik analizi yapılacak

        Proje kapsamında 17 noktada plaka tanıma ve trafik analiz sistemi kurulacak. Bu sistemler sayesinde kent genelindeki araç hareketliliği, güzergâh kullanım oranları ve seyahat sürelerine ilişkin veriler toplanacak. Elde edilen bilgiler, trafik yoğunluğunun değerlendirilmesinin yanı sıra gelecekte yapılacak ulaşım planlamaları ve altyapı yatırımları için de önemli bir veri kaynağı oluşturacak.

        İki noktada kurulacak değişken mesaj panoları aracılığıyla sürücülere güzergâhlardaki trafik durumu ve seyahat süreleri hakkında anlık bilgilendirme yapılacak. Kaza, yol çalışması ve olumsuz hava şartları gibi durumlarda verilecek uyarılarla sürücülerin alternatif güzergâhları tercih edebilmesi sağlanacak.

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        Simülasyonda bekleme sürelerinde yüzde 28,83 azalma öngörüldü

        Proje öncesinde Cemil Çöllü Kavşağı için gerçekleştirilen trafik simülasyonunda, yapay zekâ destekli akıllı ulaşım sisteminin sağlayabileceği iyileşmelere ilişkin sonuçlar elde edildi. Simülasyon senaryosuna göre kavşaktaki bekleme sürelerinde yüzde 28,83, araçların durma sayısında yüzde 29,05 azalma, ortalama seyir hızında ise yüzde 28,62 artış öngörüldü. Bu oranlar simülasyon sonuçlarını yansıtırken sistemin gerçek trafik şartlarındaki etkileri uygulamaya geçilmesinin ardından değerlendirilecek.

        "Halkımız trafikte geçirdiği zamanı sevdiklerine ayırsın"

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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin temel amacının kent içi ulaşımı iyileştirirken vatandaşların trafikte kaybettiği zamanı azaltmak olduğunu belirterek, "Halkımızın trafikte geçirdiği zamanı işine, ailesine ve sevdiklerine ayırabilmesi için çalışıyoruz. Kent içi trafiği daha akıcı ve verimli hale getirecek Yapay Zekâ Destekli Akıllı Ulaşım Projemizi başlatıyoruz. ASELSANNET iş birliğiyle hayata geçireceğimiz projede akıllı kavşaklarımızla anlık yoğunluğa göre sinyal sürelerini ayarlayacak, trafik analiz sistemlerimizle seyahat sürelerini optimize edeceğiz. Gereksiz durkalkları azaltarak yakıt tüketiminin ve emisyonun düşürülmesine katkı sağlayacağız. Manisa'mızın bugünü ve geleceği için kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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        Daha akıcı trafik, daha yaşanabilir bir Manisa

        Akıllı Ulaşım Projesi ile trafik yönetiminde anlık veriye dayalı bir sisteme geçilmesi, mevcut yol kapasitesinin daha verimli kullanılması ve kent içi ulaşımın iyileştirilmesi amaçlanıyor. Kavşaklardaki beklemelerin azaltılmasıyla yakıt tüketiminin düşürülmesi ve araç kaynaklı emisyonların azaltılmasına da katkı sunulması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım teknolojilerini fiziki altyapı ve yol yatırımlarıyla birlikte değerlendirerek kentin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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