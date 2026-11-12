Yunusemre'nin çevreci projesi dünya sahnesinde

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen "Diyalizden Filize Su Projesi", COP31’de uluslararası katılımcılara örnek çevre projesi olarak tanıtıldı. Diyaliz tedavilerinde ortaya çıkan temiz suyun yeniden kullanıma kazandırılmasıyla haftalık ortalama 36 ton su tasarrufu sağlayan proje, sürdürülebilir sağlık ve çevre uygulamalarındaki başarısıyla dünya sahnesinde yerini aldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın desteği, Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Dış İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen ve sağlık hizmetlerinde su verimliliğini hedefleyen Diyalizden Filize Su Projesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) Prof. Dr. Soner Duman tarafından dünyaya örnek gösterildi. Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, COP31 Mavi Alan kapsamında düzenlenen "Hastane Atıkları: Sıfır Atık Belgesi Hasta Servislerinde Neleri Değiştirdi?" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, yeşil diyaliz ve sürdürülebilir sağlık uygulamalarına dikkat çekti. Prof. Dr. Duman, Yunusemre Belediyesi’nin Manisa Valiliği, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği ve Anemon Diyaliz Merkezi iş birliğiyle yürüttüğü Diyalizden Filize Su Projesi, sağlık sektöründe su tasarrufu ve sıfır atık hedeflerine ulaşmada somut bir başarı modeli olarak uluslararası katılımcılarla paylaştı.

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Proje hakkında;

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, diyaliz hastalarının tedavi süreçlerindeki ters ozmoz su arıtma sistemlerinden çıkan, hasta ile hiçbir teması bulunmayan, biyolojik veya kimyasal atık özelliği taşımayan temiz suyun kanalizasyona karışması önleniyor. Bugüne kadar atık su hattına giden içilebilir nitelikteki bu sular, Yunusemre Belediyesi ekiplerince tankerlerle toplanarak ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sulanması ile pazar yerlerinin temizliğinde değerlendiriliyor. Tek bir diyaliz seansında ortaya çıkan yaklaşık 240 litre suyun geri kazanılmasıyla Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde haftalık ortalama 36 ton su tasarrufu elde ediliyor. Projeye Anemon Diyaliz Merkezi’nin de dahil olmasıyla birlikte su tasarrufu haftalık 100 tona ulaşacak.