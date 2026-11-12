Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Yunusemre'nin çevreci projesi dünya sahnesinde

        Yunusemre'nin çevreci projesi dünya sahnesinde

        Yunusemre Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen "Diyalizden Filize Su Projesi", COP31'de uluslararası katılımcılara örnek çevre projesi olarak tanıtıldı. Diyaliz tedavilerinde ortaya çıkan temiz suyun yeniden kullanıma kazandırılmasıyla haftalık ortalama 36 ton su tasarrufu sağlayan proje, sürdürülebilir sağlık ve çevre uygulamalarındaki başarısıyla dünya sahnesinde yerini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Yunusemre'nin çevreci projesi dünya sahnesinde

        Yunusemre Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen "Diyalizden Filize Su Projesi", COP31’de uluslararası katılımcılara örnek çevre projesi olarak tanıtıldı. Diyaliz tedavilerinde ortaya çıkan temiz suyun yeniden kullanıma kazandırılmasıyla haftalık ortalama 36 ton su tasarrufu sağlayan proje, sürdürülebilir sağlık ve çevre uygulamalarındaki başarısıyla dünya sahnesinde yerini aldı.

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın desteği, Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Dış İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen ve sağlık hizmetlerinde su verimliliğini hedefleyen Diyalizden Filize Su Projesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) Prof. Dr. Soner Duman tarafından dünyaya örnek gösterildi. Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, COP31 Mavi Alan kapsamında düzenlenen "Hastane Atıkları: Sıfır Atık Belgesi Hasta Servislerinde Neleri Değiştirdi?" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, yeşil diyaliz ve sürdürülebilir sağlık uygulamalarına dikkat çekti. Prof. Dr. Duman, Yunusemre Belediyesi’nin Manisa Valiliği, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği ve Anemon Diyaliz Merkezi iş birliğiyle yürüttüğü Diyalizden Filize Su Projesi, sağlık sektöründe su tasarrufu ve sıfır atık hedeflerine ulaşmada somut bir başarı modeli olarak uluslararası katılımcılarla paylaştı.

        REKLAM

        Proje hakkında;

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, diyaliz hastalarının tedavi süreçlerindeki ters ozmoz su arıtma sistemlerinden çıkan, hasta ile hiçbir teması bulunmayan, biyolojik veya kimyasal atık özelliği taşımayan temiz suyun kanalizasyona karışması önleniyor. Bugüne kadar atık su hattına giden içilebilir nitelikteki bu sular, Yunusemre Belediyesi ekiplerince tankerlerle toplanarak ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sulanması ile pazar yerlerinin temizliğinde değerlendiriliyor. Tek bir diyaliz seansında ortaya çıkan yaklaşık 240 litre suyun geri kazanılmasıyla Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde haftalık ortalama 36 ton su tasarrufu elde ediliyor. Projeye Anemon Diyaliz Merkezi’nin de dahil olmasıyla birlikte su tasarrufu haftalık 100 tona ulaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de TÜBİTAK 4004 ve 4006 projeleri için ön toplantı
        Sarıgöl'de TÜBİTAK 4004 ve 4006 projeleri için ön toplantı
        Manisa trafiğinde yerli teknoloji dönemi başlıyor
        Manisa trafiğinde yerli teknoloji dönemi başlıyor
        Manisa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
        Manisa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
        Manisa tarımına 21 milyon liralık makine desteği
        Manisa tarımına 21 milyon liralık makine desteği
        Manisa FK'da 3 oyuncuya milli forma
        Manisa FK'da 3 oyuncuya milli forma
        Başkan Şimşek Yarhasanlar Mahallesi'nde halkla buluştu
        Başkan Şimşek Yarhasanlar Mahallesi'nde halkla buluştu