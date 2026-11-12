Manisa'da refüje çarpan pikaptaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pikabın refüje çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pikabın refüje çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.V.B. (24) yönetimindeki 09 PG 798 plakalı pikap, Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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