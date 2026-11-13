Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 3 bin 225 uyuşturucu hap, 1553 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu​​​​​​​, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram sentetik uyuşturucu, 26,14 gram sentetik kannabinoid, 7,35 gram sentetik ecza hap tozu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 7 fişek ve 5 kartuş ele geçirildi.

        REKLAM

        Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Manisa'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Manisa'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Manisa'da refüje çarpan pikaptaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        Manisa'da refüje çarpan pikaptaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        Kula'da afet bilinci hem tatbikatla hem fidanla pekiştirildi
        Kula'da afet bilinci hem tatbikatla hem fidanla pekiştirildi
        Yunusemre'nin çevreci projesi dünya sahnesinde
        Yunusemre'nin çevreci projesi dünya sahnesinde
        Sarıgöl'de TÜBİTAK 4004 ve 4006 projeleri için ön toplantı
        Sarıgöl'de TÜBİTAK 4004 ve 4006 projeleri için ön toplantı
        Manisa trafiğinde yerli teknoloji dönemi başlıyor
        Manisa trafiğinde yerli teknoloji dönemi başlıyor