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        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 26 tutuklama

        Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 26 tutuklama

        Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 30 şüphelinin yakalanması için 11 Kasım'da operasyon düzenlendi. İl merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 bin 225 sentetik ecza, bin 553 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 peçete, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram metamfetamin, 26,14 gram sentetik kannabinoid ve 7,35 gram sentetik ecza hap tozu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kartuş bulundu.

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        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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