MUOSB'den Manisa sanayisinin geleceğine dev destek Manisa Küçük Sanayi Sitesi Projesinde arsa tahsis sözleşmesi imzalandı

Manisa'da küçük sanayi esnafının yaklaşık 40 yıldır süregelen yer arayışına köklü bir çözüm getirecek olan Karma Sanayi Sitesi Projesi'nde tarihi bir adım atılarak Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalandı. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Uzunburun Genişleme Alanı'nda hayata geçirilecek ve 457 yeni iş yerini barındıracak proje; esnafı mevcut altyapı ve düzensizlik sorunlarından kurtararak çağdaş, çevreye duyarlı ve planlı bir sanayi bölgesine kavuşturacak.

Manisa'nın yaklaşık 40 yıllık küçük sanayi sitesi ihtiyacına çözüm getirecek Karma Sanayi Sitesi Projesi'nde önemli bir aşama daha tamamlandı. MUOSB Uzunburun Genişleme Alanı'nda hayata geçirilecek proje kapsamında, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne tahsis edilecek alana ilişkin Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalandı.

REKLAM

Manisa sanayisinin gelişimine ve küçük sanayi esnafının modern, planlı ve sürdürülebilir çalışma alanlarına kavuşmasına katkı sağlaması hedeflenen projenin imza törenine; MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki Apak, MUOSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Çetkin, MUOSB Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Deha Kurutaç, MUOSB Bölge Müdürü İlker Özdemir ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

40 yıllık ihtiyaca çözüm

Manisa'da 1987 yılında tamamlanan küçük sanayi sitesinden bu yana yaklaşık 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesi hayata geçirilmemiş olması, kentteki küçük sanayi esnafının önemli ihtiyaçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu ihtiyaca çözüm oluşturmak amacıyla MUOSB ile Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında sürdürülen çalışmalar, 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen ön protokol imza töreniyle somut bir aşamaya taşınmıştı.

REKLAM

Geçen süreçte kooperatifin kendi genel kurulunu gerçekleştirerek arsa tahsisi konusunda gerekli yetkiyi aldığını ve yönetimin güven tazelediğini belirten MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, imzalanan sözleşmeyle birlikte projenin önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti.

Uzunburun Genişleme Alanı'ndaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Kıvırcık, bölgedeki tüm alanların imarlı hale getirildiğini söyledi. Projenin Manisa sanayisi ve küçük sanayi esnafı açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Kıvırcık, sürecin tamamlanmasında emeği geçen kooperatif yönetimini tebrik etti.

"Manisa'da 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesi yapılamadı"

REKLAM

Manisa'nın yaklaşık 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesine kavuşamadığına dikkat çeken MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, küçük sanayi esnafının uzun yıllardır bu konuda çözüm arayışında olduğunu belirtti. Kooperatif yönetiminin yıllarca farklı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kıvırcık, MUOSB olarak bu ihtiyaca çözüm üretmek için sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Başkan Kıvırcık, "Kooperatif başkanımız ve esnaf temsilcilerimiz yıllarca yeni bir sanayi sitesi yapılması için mücadele etti. Biz de kendilerine bu konuda sabırlı olmaları ve doğru istikamette ilerlemeleri halinde bu işi gerçekleştirebileceğimizi söyledik. Bugün geldiğimiz noktada önemli bir aşamayı tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 457 işyerinden oluşacak bir sanayi sitesi için tahsis işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

REKLAM

"Burada düzenli bir sanayi bölgesi oluşturacağız"

Karma Sanayi Sitesi Projesi'nin yalnızca yeni işyerleri kazandırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda küçük sanayi faaliyetlerinin daha düzenli ve çevreye duyarlı bir yapıya kavuşmasını amaçladığını vurgulayan Başkan Kıvırcık, projenin MUOSB bünyesinde hayata geçirilmesine yönelik eleştirilere de değindi.

Başkan Kıvırcık, organize sanayi bölgelerinin yalnızca büyük ölçekli işletmelerden oluşması gerektiği yönündeki yaklaşıma katılmadığını belirterek, küçük sanayi esnafının da planlı sanayi yapılanmasının bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

REKLAM

Mevcut küçük sanayi sitesinde yaşanan otopark, hurda araç ve düzensiz kullanım sorunlarına dikkat çeken Başkan Kıvırcık, yeni projede bu tür sorunların önüne geçileceğini belirterek, "Biz burada düzenli bir sanayi bölgesi oluşturmak istiyoruz. Küçük sanayi esnafımızın daha çağdaş şartlarda çalışabileceği, altyapısı planlanmış, çevre düzeni oluşturulmuş bir alan hayata geçireceğiz. Sanayi faaliyetlerinin bulunduğu yerlerde yalnızca evsel değil, endüstriyel atıklar da ortaya çıkıyor. Bu nedenle çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi yapılanması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Arıtma tesisimizin onayları tamamlandı"

REKLAM

MUOSB'nin çevre yatırımları ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, organize sanayi bölgesinin atık su arıtma tesisi projesinde önemli aşamaların geride bırakıldığını açıkladı.

Daha önce açılan dava nedeniyle arıtma tesisi sürecinde gecikme yaşandığını, ancak bu süreci beklemeden alternatif bir alan üzerinde çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdindeki proje onaylarının tamamlandığını söyledi.

Jeolojik etüt çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Kıvırcık, arıtma tesisi ihalesinin önümüzdeki 23 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin ve ardından inşaat çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Arıtma tesisine ulaşacak deşarj hattının ihalesinin de tamamlandığını belirten Kıvırcık, saha çalışmalarının kısa süre içerisinde başlamasının planlandığını dile getirdi.

REKLAM

"Bu işi yaparsa osman başkan yapar dediler"

Manisa Marangozlar Odası Başkanı ve Kooperatif Başkanı Zeki Apak da imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesi sürecinde MUOSB yönetiminin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sürdürülen çalışmaların bugün önemli bir noktaya ulaştığını belirten Apak, küçük sanayi esnafı açısından tarihi bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Apak, "Bugün esnafımızın bayramı olan, esnafımıza müjde vereceğimiz bir gün. Bu işi kimin yapabileceğini konuştuğumuzda bize hep ‘Bu işi yaparsa Osman Başkan yapar' dediler. Biz de Osman Başkanımıza güvendik. Bu süreçte mücadele ettik, tartışmalar yaşadık ama bugün haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımıza, yönetimine ve bütün ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM

MUOSB'nin Uzunburun Genişleme Alanı'nda gerçekleştirdiği yatırımlara da değinen Apak, bölgenin gelişiminde önemli bir emeğin bulunduğunu belirterek, küçük sanayi esnafı ile MUOSB'nin iş birliği içerisinde hareket etmesinin başarıyı beraberinde getireceğini söyledi.

Apak, "Küçük esnafımızın yüzünü güldürdüğünüz zaman herkesin yüzü güler. Biz bundan sonraki süreçte de esnafımızın önünü nasıl açabileceğimiz konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. MUOSB ile küçük sanayi esnafı el ele verdiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz Osman Başkanımıza ve ekibine güveniyoruz. Bu yolda kendilerinin bilgi ve birikimlerinden yararlanarak ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.