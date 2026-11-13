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        Manisa'nın Demirci ilçesine otel konforunda 750 kişilik yeni KYK yurdu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan 750 kişi kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu inşaatında çalışmalar resmen başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Manisa'nın Demirci ilçesine otel konforunda 750 kişilik yeni KYK yurdu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan 750 kişi kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu inşaatında çalışmalar resmen başladı.

        Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokuluna ev sahipliği yapan Demirci'de, üniversite öğrencilerinin barınma kapasitesini ve konforunu artıracak olan yeni yurt yatırımında önemli bir aşama daha geçildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projelendirilen ve ihale süreci tamamlanan 750 kişilik yurt için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Sahada yürütülen temel kazı çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte binanın temeli atılmaya başlandı.

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        Otel konforunda tam donanımlı yaşam merkezi

        Toplam 20 bin metrekare kapalı alan üzerine 2 blok halinde inşa edilecek olan yeni yükseköğrenim öğrenci yurdu, hem kız hem de erkek öğrencilere hizmet verecek.

        Otel konforunda ve modern standartlarda planlanan yerleşke içerisinde; 3 adet basketbol sahası, 2 adet yemekhane, öğrencilerin sosyalleşip proje üretebileceği 2 adet genç ofis, 8 adet etüt salonu ve 5 adet atölye yer alacak.

        İnşaat çalışmalarının 2027 yılı Kasım ayında tamamlanarak yurdun öğrencilerin hizmetine açılması hedefleniyor.

        "Eğitim kenti Demirci'mize otel konforunda bir yurt kazandırılıyor"

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        İnşaat sürecini yakından takip eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yatırımın ilçenin eğitim kimliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.

        Başkan Kara yaptığı açıklamada, "Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile köklü bir eğitim kenti olan Demirci'mizde, üniversiteli gençlerimizin en iyi şartlarda barınması adına çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilçemize kazandırılan 750 kişi kapasiteli yeni KYK yurdumuzda yer teslimi ve temel kazısının ardından temel atma aşamasına geçildi. 20 bin metrekare kapalı alana sahip bu tesis; etüt salonları, atölyeleri, genç ofisleri ve spor sahalarıyla gençlerimize adeta otel konforunda bir yaşam alanı sunacak. Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmaların 2027 yılının Kasım ayında tamamlanarak evlatlarımızın hizmetine sunulması hedefleniyor. Eğitim kenti Demirci'mize yapılan bu dev yatırım için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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