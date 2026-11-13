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        Yunusemre Belediyesi'nde diyabet farkındalık eğitimi

        Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenleyerek diyabetten korunma, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Yunusemre Belediyesi'nde diyabet farkındalık eğitimi

        Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenleyerek diyabetten korunma, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

        Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi personeline yönelik Diyabet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, diyabetten korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı. Yunusemre Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Diyetisyen Sevcan İnci ve Fizyoterapi Teknikeri İrem Zeytin personelle bir araya geldi. Eğitimde diyabetin önlenmesinde dengeli ve sağlıklı beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin ve kan şekeri takibinin önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında personele tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de yapıldı. Katılımcılara günlük yaşamda sağlıklı beslenme, düzenli yürüyüş yapma ve yeterli su tüketme konularında önerilerde bulunularak diyabet konusunda erken farkındalığın önemi vurgulandı.

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