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        Manisa'da yağmur hasadıyla su seferberliği

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kırsal alanlarda hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırkağaç ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden hayvan içme suyu göletiyle yaklaşık 45 bin metreküp yağmur suyu depolanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Manisa'da yağmur hasadıyla su seferberliği

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kırsal alanlarda hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırkağaç ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden hayvan içme suyu göletiyle yaklaşık 45 bin metreküp yağmur suyu depolanacak.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarıyla hem üreticilere destek oluyor hem de doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki mera alanında hayvan içme suyu göleti yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Dozerle kazı yöntemiyle yapılan göletin yaklaşık 45 bin metreküp su depolama kapasitesine ve 67 metre gövde yüksekliğine sahip olması planlanıyor. Yağışlarla birlikte birikecek suyun özellikle kurak dönemlerde hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması hedefleniyor.

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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yağmur suyunu değerlendiriyor, her damlasını geleceğimiz için kullanıyoruz. Kırkağaç ilçemiz Hamidiye Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz hayvan içme suyu göletiyle yaklaşık 45 bin metreküp su depolayacağız. Yağmur hasadıyla biriktireceğimiz su, kurak dönemlerde besi ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca ihtiyaç halinde yangın söndürme çalışmalarında da kullanılabilecek. Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeten, çiftçimizi destekleyen ve doğal yaşamı koruyan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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        "Nokta atışı bir hizmet oldu"

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, göletin bölgedeki hayvanların suya erişimini kolaylaştıracağını belirterek, "Kırkağaç ilçemizin Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera alanında hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dozer marifetiyle gerçekleştirdiğimiz kazı tipi gölet çalışmasıyla bölgedeki besi ve yaban hayvanlarının temiz içme suyuna erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle kurak dönemlerde büyük önem taşıyan bu çalışmalarımızla hem hayvancılığa destek oluyor hem de doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyoruz. Göletimizin su depolama hacmi yaklaşık 45 bin metreküp, gövde yüksekliği de 67 metre olacaktır" diye konuştu.

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        Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Kat, göletin uzun süredir ihtiyaç duydukları bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Ben burası için bir yıl önce dilekçe vermiştim. Mühendis arkadaşlar geldi, yerinde inceleme yaptılar. Olumlu buldular ve ardından Büyükşehir Belediyemiz dozerini gönderdi, çalışmalar başladı. Köyümüzün yüzde 5060'ı hayvancılıkla geçiniyor. Hayvanlarımız buradan gelip geçerken göletten faydalanacak. Burası aynı zamanda yangın bölgesi. Göleti yangınlarda da kullanabileceğiz. Yıllardır dereye akan sularımızı burada biriktireceğiz. Bu bizim için çok önemliydi. Nokta atışı bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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        "Yıllardan beri hayalimiz olan bir göletti"

        Mahalle sakinlerinden Kemal Küçük de göletin hem hayvancılık hem de ekosistem açısından önemli olduğunu belirterek, "Bölge halkı için çok gerekliydi. Hem ekosistem hem yaban hayvanları açısından önemli bir hizmet. Bölge halkının yarısından fazlası hayvancılıkla geçiniyor. Burası mera ve bu bölgeye gelen hayvanların hepsi yapılacak göletin yanından geçecek. Bu hizmet için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakini Muharrem Sarı ise göletin yıllardır bekledikleri bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Yıllardan beri hayalimiz olan bir göletti. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederim. Bizim burada yangınlar da oluyor. Bu göleti yangın söndürmek için de kullanabiliriz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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