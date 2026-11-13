MASKİ Aşağıçobanisa'da 50 yıllık kanalizasyon hattını yeniledi

Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi Toros Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hattı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi. Yaklaşık 50 yıllık beton boruların yerine 300 milimetre çapında koruge borular döşenerek bölgede yaşanan tıkanıklık, çökme ve taşma sorunlarına müdahale edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde altyapı sorunlarını gidermek ve mevcut hatları yenilemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi Toros Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hattını yeniledi.

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Yaklaşık 50 yıl önce döşenen ve zamanla yıpranarak yer yer çökmelerin meydana geldiği 200 milimetre çapındaki beton borular, 300 milimetre çapında koruge borularla değiştirildi. Çalışmayla birlikte özellikle nüfus artışına bağlı olarak yaşanan tıkanıklık ve taşma sorunlarının önüne geçilmesi, atık suyun daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi amaçlanıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Emre Cantimur, "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak Toros Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlayan hatta yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 50 yıl önce döşenen 200 milimetre çapındaki beton borularda yer yer çökmeler meydana gelmişti. Eski boruları 300 milimetre çapındaki koruge borularla değiştirerek sokaktaki altyapı sorunlarını giderdik. Besim Başkanımızın öncülüğünde il genelinde altyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Tamer Apak, "Toros Sokak'ta yaklaşık 50 yıl önce yapılan kanalizasyon hattı artık eskimişti. Nüfus arttıkça sorunlar da büyüdü ve eski hat yetersiz kalmaya başladı. Bu nedenle MASKİ ekiplerimiz yenileme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyemizin mahallemize gösterdiği ilgi ve alakadan çok memnunuz. Besim Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ne zaman telefon etsem herkes ilgileniyor. Daha telefonu kapatmadan ekipler geliyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Demir Hastürk, kanalizasyon sorununun uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "1983 yılından bu yana bu sokakta kanalizasyon sorunu yaşanıyordu. Sürekli kanalizasyon taşmaları oluyordu. O yıllardan bu yana altyapı yenilenmemişti. Besim Başkan geldikten sonra bu çalışma yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Mahalle sakini Serkan Sunar da çocukluğundan bu yana aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, "Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Kendimi bildim bileli yağışlı havalarda sorun yaşanıyordu. Evlerden ağır kanalizasyon kokuları geliyordu. Bu, mahallemizin yıllardır çözüm bekleyen sorunuydu. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmeti almaktan gurur duyuyoruz" dedi.