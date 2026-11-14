Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Alaşehir'de anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye edildi

        Alaşehir'de anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye edildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrenci ve velilerce toplanan oyuncaklar kırsal mahalledeki anaokuluna hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Alaşehir'de anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye edildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrenci ve velilerce toplanan oyuncaklar kırsal mahalledeki anaokuluna hediye edildi.

        Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu işbirliğinde kırsal mahallelerdeki çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı.

        Temin edilen oyuncaklar, Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.

        Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, öğrenci ve velilerin topladığı oyuncakları okula bağışladıklarını belirtti.

        Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise kampanyanın eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli olduğunu belirterek, "En önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Dolayısıyla kırsal mahalle çocuklarımızın da eğitimde fırsat eşitliği açısından her türlü eğitim araç gerecine ve oyuncaklara kavuşmaları bizim için çok değerli." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Dünya birincisi hafızlar Demirci'de gönülleri fethetti Demirci'de "Büyük Ge...
        Dünya birincisi hafızlar Demirci'de gönülleri fethetti Demirci'de "Büyük Ge...
        Demirci'de gençler camide buluştu
        Demirci'de gençler camide buluştu
        MASKİ Aşağıçobanisa'da 50 yıllık kanalizasyon hattını yeniledi
        MASKİ Aşağıçobanisa'da 50 yıllık kanalizasyon hattını yeniledi
        Manisa'da yağmur hasadıyla su seferberliği
        Manisa'da yağmur hasadıyla su seferberliği
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama
        Manisa'nın Demirci ilçesine otel konforunda 750 kişilik yeni KYK yurdu
        Manisa'nın Demirci ilçesine otel konforunda 750 kişilik yeni KYK yurdu