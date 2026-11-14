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        Minik ellerden kırsaldaki kardeşlerine sevgi dolu armağan

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ile TOBB Anaokulu iş birliğinde düzenlenen kampanyada minik öğrenciler ve veliler tarafından toplanan oyuncaklar, kırsal Sobran Mahallesi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Minik ellerden kırsaldaki kardeşlerine sevgi dolu armağan

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ile TOBB Anaokulu iş birliğinde düzenlenen kampanyada minik öğrenciler ve veliler tarafından toplanan oyuncaklar, kırsal Sobran Mahallesi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi

        Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay'ı Alaşehir Şubesi Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu iş birliğinde gerçekleştirilen oyuncak kampanyası, kırsal mahallede eğitim gören çocukları sevindirdi. TOBB Anaokulu öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla toplanan oyuncaklar, Sobran Mahallesi Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi. Okulda düzenlenen oyuncak dağıtım törenine; Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Türk Kızılay'ı Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, TOBB Anaokulu Müdürü Sedat Karakaya, Sobran Mahallesi Muhtarı Hasan Öktem, Okul Müdürü Mustafa Çığır, veliler ve öğrenciler katıldı.

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        Türk Kızılay'ı Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, kampanyanın öğrenci ve velilerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Türk Kızılay'ı Alaşehir Şubesi olarak TOBB Anaokulu ile birlikte yaptığımız iş birliği sonucunda öğrencilerin ve velilerin topladığı oyuncakları Sobran İlkokulu anasınıfı öğrencilerine bağışladık. Amacımız eğitime en iyi desteği vermek" dedi.

        Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise kampanyanın eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Türk Kızılay'ı Alaşehir Şubesi Başkanlığı ve TOBB Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri iş birliği ile oyuncak kampanyası yaptılar. Topladıkları oyuncakları da Sobran Mahallemizdeki anasınıfına gelip çocuklarımıza hediye ettiler. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. En önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Dolayısıyla kırsal mahalle çocuklarımızın da eğitimde fırsat eşitliği açısından her türlü eğitim araç gerecine ve oyuncaklara kavuşmaları bizim için çok değerli, çok kıymetli. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenecekler, yeteneklerini keşfedecekler, kendilerine güven gelecek. Şehirde eğitim gören çocukların imkanlarını kazanmış olacaklar. Bu açıdan getirdikleri eğitim araç ve gereçleri ile oyuncaklardan dolayı Kızılay Başkanlığına ve TOBB Anaokulu Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Oyuncaklarına kavuşan anasınıfı öğrencileri büyük sevinç yaşarken, çocuklar mutlu olduklarını dile getirdiler. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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