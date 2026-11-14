Manisa Büyükşehir, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabet hastası vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve sağlıklarını güvenle takip etmelerini sağlamak amacıyla başlattığı Tip 1 Diyabet Sensör Cihazı Dağıtım Projesi’ni 17 ilçede sürdürüyor.

Birçok diyabet hastasının yıllardır parmak uçlarında yaşadığı acılara ve sürekli ölçüm yapma zorluğuna son veren bu anlamlı proje, Manisa genelinde yüzleri güldürüyor. Sosyal güvenlik kurumlarının 18 yaşından sonra desteklemediği bu kritik medikal cihaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi eliyle vatandaşlara ulaştırılıyor. Proje sayesinde parmaklarını delmek zorunda kalmaktan kurtulan ve her 5 dakikada bir şeker ölçümlerini akıllı telefonlarındaki uygulama üzerinden anlık olarak takip edebilen vatandaşlar, günlük hayatlarında büyük bir konfora kavuştuklarını ifade ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Diyabetli vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, sağlıklarına güvenle yön vermelerini sağlamak için başlattığımız Tip 1 Diyabet Sensör Cihazı Dağıtım Projemizi 17 ilçemizde sürdürüyoruz. 18 yaş üstü, Tip 1 diyabet tanısı bulunan ve sosyal yardım kriterlerini sağlayan vatandaşlarımız başvurularını, manisa.bel.tr adresimizden veya Manisa Yanımda uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler. Sağlıklı ve huzurlu bir Manisa için çalışmaya devam ediyoruz."

REKLAM

Manisa’da ikamet eden, 18 yaşından büyük, Tip 1 diyabet tanısı almış ve belediyenin sosyal yardım kriterlerini karşılayan vatandaşlar, bu hizmetten faydalanabiliyor. Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar işlemlerini manisa.bel.tr resmi web adresi veya Manisa Yanımda mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.