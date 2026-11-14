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        Manisa'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Manisa'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 12 Kasım'da silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Rıfat B. (39) ile İsmail D. (22) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail D'nin Rıfat B'ye 2 el ateş ettiği belirlendi.

        Sırtından yaralanan Rıfat B, kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunan Rıfat B'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Kaçan İsmail D, polis ekiplerince Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen, temizleme yağı içinde gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

        Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Ömer B. (42), Ozan B. (19), Yusuf K. (40) ve B.Y. (18) de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail D. ve Ozan B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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