Manisa'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Ömer B. (42), Ozan B. (19), Yusuf K. (40) ve B.Y. (18) de gözaltına alındı.

Kaçan İsmail D, polis ekiplerince Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen, temizleme yağı içinde gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Rıfat B. (39) ile İsmail D. (22) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail D'nin Rıfat B'ye 2 el ateş ettiği belirlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 12 Kasım'da silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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