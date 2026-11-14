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        Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Mizojini' Manisalılarla buluştu

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Mizojini Küller ve Hatıralar", Uğur Mumcu Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirerek Manisalılarla buluştu. Bartu Kaan Şensoy'un yazıp yönettiği, Sermin Şenol'un tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı oyun; bir kadın hikayesi üzerinden sevgi, çaresizlik, umut ve önyargıları ele aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Mizojini' Manisalılarla buluştu

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu "Mizojini Küller ve Hatıralar", Uğur Mumcu Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirerek Manisalılarla buluştu. Bartu Kaan Şensoy’un yazıp yönettiği, Sermin Şenol’un tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı oyun; bir kadın hikayesi üzerinden sevgi, çaresizlik, umut ve önyargıları ele aldı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilen "Mizojini Küller ve Hatıralar" oyununu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ile çok sayıda vatandaş izledi. Gösterimin ardından Daire Başkanı Ural Sevener, oyuncu Sermin Şenol’a çiçek takdim etti. Nefret etmenin kolay, kabullenmenin ve anlamaya çalışmanın ise zor olduğu gerçeğinden hareket eden oyun, izleyiciyi kendi yaşamı ve insan ilişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor. Tek kişilik performansıyla sahnede yer alan Sermin Şenol, gösterimin ardından yaptığı konuşmada oyunun ortaya çıkmasında emeği bulunan ekibe teşekkür etti. Sahnedeki performansın arkasında kalabalık bir ekip olduğunu vurgulayan Şenol, oyunun hazırlık sürecinde katkı sunan çalışma arkadaşlarını da izleyicilerle paylaştı.

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        Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, ilk kez tek kişilik bir oyunla sahneye çıktıklarını belirterek, yeni oyunlarla Manisalılarla buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. "Mizojini Küller ve Hatıralar", 20, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde sahnelenmeye devam edecek.

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