Manisa Büyükşehir'den üniversitelilere 26 milyon TL'lik eğitim desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sunmak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla sürdürdüğü Üniversite Eğitim Desteği ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir tarihinde bir ilk olan destekle ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa’da hiçbir gencimiz öğrencilik yolunda yalnız değil, biz varız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde eğitime ve gençlere öncelik vermeye devam ediyor. Fırsat eşitliğini sağlamak ve ailelerin bütçesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Üniversite Eğitim Desteği, yeni eğitimöğretim döneminde de kararlılıkla sürdürülüyor. Öğrencilerin omuzundaki ekonomik yükü hafifletmek için tarihlerinde ilk kez bu desteği başlattıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları kaydetti: "Manisa’da hiçbir gencimiz öğrencilik yolunda yalnız değil, biz varız. Tarihimizde bir ilk olan Üniversite Eğitim Desteğimizle öğrencilerimizin omuzundaki yükü alıyor, geleceğe birlikte yürüyoruz. 20252026 döneminde bin 444 öğrencimize 26 milyon 16 bin lira destek sağladık. 20262027 dönemi için gelen 10.989 başvuruyu büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Gençlerimizin hayallerine ortak olmaya, Manisa’mızın geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz eğitimöğretim döneminde, 5 bin 250 başvuru arasından şartları sağlayan ikametgahı Manisa’da bulunan ön lisans, lisans ve yüzde 100 burslu vakıf üniversitesi öğrencilerine iki dönem halinde toplam 26 milyon 16 bin TL ödeme gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz dönem ilk aşamada 1.444 öğrenciye kişi başı 6 bin TL olmak üzere toplam 8 milyon 688 bin TL, ikinci dönemde ise kişi başı 12 bin TL olmak üzere toplam 17 milyon 328 bin TL aktarılmıştı. Yeni 20262027 eğitimöğretim dönemi için yapılan 10 bin 989 başvuru ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor. İncelemelerin tamamlanmasının ardından destek ödemeleri hak sahibi öğrencilere ulaştırılacak" denildi.