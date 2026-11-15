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        Spil Dağı'nda sonbahar renkleri

        MANİSA'da endemik bitki türleri ve yılkı atlarıyla dikkat çeken 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbaharın eşsiz güzelliği yaşanıyor. Sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanlık alanlar, dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Spil Dağı'nda sonbahar renkleri

        MANİSA'da endemik bitki türleri ve yılkı atlarıyla dikkat çeken 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbaharın eşsiz güzelliği yaşanıyor. Sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanlık alanlar, dronla havadan görüntülendi.

        Manisa'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere büründü. Ağaçların ve bitki örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doğaseverlerin yanı sıra seyahat ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Sarı ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu ormanlık alanlar, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Spil Dağı'ndaki sonbahar manzarası, dronla havadan görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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