Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe merkezinde bulunan Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta ilçe sakinleriyle iç içe olmaya özen gösteren Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerine giden Başkan Şimşek, bölge esnafına 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Şimşek, mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirerek kendisine yöneltilen talep ve önerileri tek tek dinleyip not aldı.

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Parklarda incelemelerde bulundu

Mahalle turları sırasında sadece vatandaşları dinlemekle kalmayan Başkan Şimşek, güzergah üzerinde bulunan çocuk oyun alanları ve parkları da incelemeyi ihmal etmedi. Parkların mevcut durumunu gözden geçiren Şimşek, alanlarda yapılması gereken çalışmalar ve eksiklikler hakkında yerinde değerlendirmelerde bulundu.

"Halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz"

Belediye ile vatandaş arasındaki güçlü iletişimin önemine vurgu yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla iç içe olmayı çok önemsiyoruz. Sorunları, eksikleri, yapılabilecek işleri yerinde takip etmek ve talepleri birinci ağızdan almak bizim için en doğru yaklaşım. Bu nedenle bize iletilen talepleri not alıyor, çalışmalarımızda bu konuların da üstüne eğiliyoruz."