Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

        Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

        Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe merkezinde bulunan Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

        Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe merkezinde bulunan Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Her fırsatta ilçe sakinleriyle iç içe olmaya özen gösteren Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerine giden Başkan Şimşek, bölge esnafına 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Şimşek, mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirerek kendisine yöneltilen talep ve önerileri tek tek dinleyip not aldı.

        REKLAM

        Parklarda incelemelerde bulundu

        Mahalle turları sırasında sadece vatandaşları dinlemekle kalmayan Başkan Şimşek, güzergah üzerinde bulunan çocuk oyun alanları ve parkları da incelemeyi ihmal etmedi. Parkların mevcut durumunu gözden geçiren Şimşek, alanlarda yapılması gereken çalışmalar ve eksiklikler hakkında yerinde değerlendirmelerde bulundu.

        "Halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz"

        Belediye ile vatandaş arasındaki güçlü iletişimin önemine vurgu yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla iç içe olmayı çok önemsiyoruz. Sorunları, eksikleri, yapılabilecek işleri yerinde takip etmek ve talepleri birinci ağızdan almak bizim için en doğru yaklaşım. Bu nedenle bize iletilen talepleri not alıyor, çalışmalarımızda bu konuların da üstüne eğiliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Somaspor evde yok
        Somaspor evde yok
        Spil Dağı'nda sonbahar renkleri
        Spil Dağı'nda sonbahar renkleri
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2
        Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2
        Manisa Büyükşehir, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor
        Manisa Büyükşehir, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor
        Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Mizojini' Manisalılarla buluştu
        Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Mizojini' Manisalılarla buluştu