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        Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yanlışlıkla elbise poşeti ile çöpe atılan 32 bin lira, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yanlışlıkla elbise poşeti ile çöpe atılan 32 bin lira, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içinde bulunan parasını yanlışlıkla çöpe attı.

        Durumu fark eden Tekin, Salihli Belediyesine başvurarak atık toplama aracının plakasını öğrendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

        İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşındığı aracı takip etti.

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        Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılması için ayrı bir alana boşaltıldı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede bulunan 32 bin lira, gerekli kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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