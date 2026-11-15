Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

Ekiplerin yaptığı incelemede bulunan 32 bin lira, gerekli kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.

Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılması için ayrı bir alana boşaltıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşındığı aracı takip etti.

Durumu fark eden Tekin, Salihli Belediyesine başvurarak atık toplama aracının plakasını öğrendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içinde bulunan parasını yanlışlıkla çöpe attı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yanlışlıkla elbise poşeti ile çöpe atılan 32 bin lira, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

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