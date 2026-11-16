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        Manisa'da çocuklar için riskler yapay zeka ile tespit edilecek

        Manisa'da çocukların dijital bağımlılık, zararlı madde kullanımı ve sosyal risklerden korunması amacıyla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Vahdettin Özkan, yapay zeka destekli Sosyal Risk İndeksi (SORİ) uygulamasıyla risklerin erken tespit edilerek çocuklara zamanında destek sağlanacağını vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Manisa'da çocuklar için riskler yapay zeka ile tespit edilecek

        Manisa’da çocukların dijital bağımlılık, zararlı madde kullanımı ve sosyal risklerden korunması amacıyla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Vahdettin Özkan, yapay zeka destekli Sosyal Risk İndeksi (SORİ) uygulamasıyla risklerin erken tespit edilerek çocuklara zamanında destek sağlanacağını vurguladı.

        Manisa’da çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin erken tespit edilmesi, korunma ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve yargı birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda çocukların korunmasına yönelik hizmetlerin etkinliğinin artırılması, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

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        Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına ilişkin veriler paylaşılırken uygulama süreçleri değerlendirildi. Yönlendirme tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılırken, korunma ihtiyacı bulunduğu belirlenen çocukların kolluk kuvvetleri tarafından İlk Kabul Şehzadeler Çocuk Evleri Sitesi’ne teslim edilmesine ilişkin süreç de görüşüldü.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik yürütülen Okul Destek Projesi (ODES) hakkında da sunum gerçekleştirildi. Projenin çocukların eğitim hayatlarının desteklenmesi ve gelişim süreçlerine katkı sağlamadaki önemi vurgulandı.

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        Çocukların dijital risklere karşı korunması gündemde

        Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise Manisa Valiliği Bağımlılığı Önleme Eylem Planı oluşturdu. Planın dijital altyapısını oluşturan yapay zeka destekli Sosyal Risk İndeksi (SORİ) uygulaması hakkında değerlendirmeler yapıldı. Çocukların dijital dünyanın risklerinden, dijital bağımlılıktan ve zararlı madde kullanımından korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        SORİ uygulamasının mevcut durumun analiz edilmesi, risklerin erken belirlenmesi, ihtiyaç duyulan desteklerin tespit edilmesi ve ilgili kurumların sorumluluklarının ortaya konulmasına katkı sunduğu ifade edildi.

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        "Çocuklarımızın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin henüz erken aşamadayken tespit edilmesinin ve zamanında müdahale edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Çocuk koruma hizmetlerinde önleyici yaklaşımların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özkan, kurumların ihtiyaç duyulan durumlarda hızlı ve etkili şekilde harekete geçmesinin önemine dikkat çekti.

        Dijital dünyadaki risklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasında doğru müdahale araçlarının kullanılmasının önemini vurgulayan Özkan, Manisa Valiliği Bağımlılığı Önleme Eylem Planı'nın dijital riskler ve zararlı maddelerle mücadeleyi de kapsadığını söyledi.

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        Ailelerin, öğretmenlerin ve aile hekimlerinin yürütülen çalışmaların en önemli paydaşları olduğunu belirten Vali Özkan, "Çocuklarımızın risklere daha az maruz kalması için belirlediğimiz yol haritasını etkin şekilde uygulamamız gerekiyor. Bu çalışmaların yalnızca belirli kesimlere değil, tüm öğrencilerimize ve ailelerimize ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor." dedi.

        Çocukların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Özkan, çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici ortamlarda yetişmesi için kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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        Toplantı, gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerin ve kurum temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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