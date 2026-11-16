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        Alaşehir'de mahalle sakinleri imece usulü okulun çatısını onardı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalle sakinleri imece usulüyle bir okulun çatısını yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Alaşehir'de mahalle sakinleri imece usulü okulun çatısını onardı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalle sakinleri imece usulüyle bir okulun çatısını yeniledi.

        Sobran Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu'nun çatısının su sızdırması nedeniyle onarım çalışmasına başladı.

        Okulun eski kiremitleri kaldırılarak yerine trapez sac çatı yapıldı.

        Çatının yenilenmesine katkı sağlayanlara düzenlenen törenle de plaket verildi.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

        Mahalle muhtarı Hasan Öktem de çatının onarılmasının mahalle dayanışmasının güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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