Alaşehir'de mahalle sakinleri imece usulü okulun çatısını onardı

Mahalle muhtarı Hasan Öktem de çatının onarılmasının mahalle dayanışmasının güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Sobran Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu'nun çatısının su sızdırması nedeniyle onarım çalışmasına başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.