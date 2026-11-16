Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Turgutlu'nun sultanları zirve takibini sürdürdü

        Turgutlu'nun sultanları zirve takibini sürdürdü

        TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 7. hafta karşılaşmasında Forza Spor'u 30 mağlup etti. Rakibine sadece 39 sayı şansı veren kırmızısiyahlılar, ligde ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Turgutlu'nun sultanları zirve takibini sürdürdü

        TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 7. hafta karşılaşmasında Forza Spor’u 30 mağlup etti. Rakibine sadece 39 sayı şansı veren kırmızısiyahlılar, ligde ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü.

        TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, başarılı performansını 7. haftada da sürdürdü. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Forza Spor’u konuk eden Turgutlu temsilcisi, rakibini set vermeden 30 mağlup ederek galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

        Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan kırmızısiyahlılar, ilk seti 2518 kazanarak mücadelede 10 öne geçti. İkinci sette rakibine yalnızca 7 sayı alma fırsatı veren Turgutlu Belediyespor, bu seti 257 kazanarak üstünlüğünü pekiştirdi. Üçüncü seti de 2514 kazanan Turgutlu temsilcisi, karşılaşmadan 30 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Bu sonuçla ligdeki başarılı çıkışını sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ikinci sıradaki yerini korudu.

        Başantrenör Kurç: "Aynı ciddiyetle hazırlanacağız"

        Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede oyuncularını tebrik ederek, "Sahada istediğimiz oyunu büyük ölçüde yansıttığımız bir karşılaşma oldu. Oyuncularımızın mücadele gücü, oyun disiplini ve birbirleriyle uyumu galibiyette önemli rol oynadı. Önümüzdeki maçlara da aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla hazırlanacağız. Sezon boyunca hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Manisa'da çocuklar için riskler yapay zeka ile tespit edilecek
        Manisa'da çocuklar için riskler yapay zeka ile tespit edilecek
        Alaşehir'de mahalle sakinleri imece usulü okulun çatısını onardı
        Alaşehir'de mahalle sakinleri imece usulü okulun çatısını onardı
        Alaşehir'de imece ruhu okulun çatısını yeniledi
        Alaşehir'de imece ruhu okulun çatısını yeniledi
        Turgutlu'da huzur uygulaması: 11 araç trafikten men edildi
        Turgutlu'da huzur uygulaması: 11 araç trafikten men edildi
        Köse: "Güçlü bir gelecek için üretim odaklı politikalar şart"
        Köse: "Güçlü bir gelecek için üretim odaklı politikalar şart"
        Diyabette doğru beslenme kan şekerini kontrol altında tutuyor
        Diyabette doğru beslenme kan şekerini kontrol altında tutuyor