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        Yunusemre'nin sultanları ilk yarıyı galibiyetle kapattı

        Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Altınayspor'u 31 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Kırmızıbeyazlı ekip, 11 puanla 7. sırada yer alırken ikinci yarıya galibiyet serisi hedefiyle hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Yunusemre'nin sultanları ilk yarıyı galibiyetle kapattı

        Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Altınayspor’u 31 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Kırmızıbeyazlı ekip, 11 puanla 7. sırada yer alırken ikinci yarıya galibiyet serisi hedefiyle hazırlanıyor.

        Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 11. haftasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altınayspor’u 31 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle noktaladı.

        Manisa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Yunusemre'nin Sultanları, ilk seti 2514 kazanarak 10 öne geçti. İkinci sette toparlanan Altınayspor, 2523'lük skorla setlerde eşitliği sağladı.

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        Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan kırmızıbeyazlı ekip, 2518'lik skorla tekrar öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette de rakibine 2523 üstünlük sağlayan Yunusemre Belediyespor, mücadeleden 31 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla ilk devreyi 11 puanla 7. sırada tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci yarı öncesinde önemli bir moral kazandı.

        İkinci devreye kendi sahasında başlayacak

        Yunusemre Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında Bayraklı Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızıbeyazlılar, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

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