Yunusemre'nin sultanları ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Yunusemre Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında Bayraklı Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızıbeyazlılar, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Bu sonuçla ilk devreyi 11 puanla 7. sırada tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci yarı öncesinde önemli bir moral kazandı.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan kırmızıbeyazlı ekip, 2518'lik skorla tekrar öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette de rakibine 2523 üstünlük sağlayan Yunusemre Belediyespor, mücadeleden 31 galip ayrıldı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 11. haftasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altınayspor’u 31 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle noktaladı.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Altınayspor’u 31 mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Kırmızıbeyazlı ekip, 11 puanla 7. sırada yer alırken ikinci yarıya galibiyet serisi hedefiyle hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.