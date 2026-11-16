Manisa sanayisi savunma ve havacılık üssü olmaya hazırlanıyor

Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla yarın gerçekleştirilecek 'Manisa Savunma Sanayi İl Buluşması' öncesinde açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Savunma sanayisinde Manisa'nın adını duyuracağız" dedi.

Manisa'nın savunma sanayii ve havacılık alanında önemli bir merkez haline gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren MANSA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci, basın mensuplarıyla bir araya gelerek derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve yarın düzenlenecek dev organizasyon hakkında bilgi verdi. MANSA öncülüğünde düzenlenen 'Manisa Savunma Sanayi İl Buluşması'nda, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ gibi Türkiye savunma sanayiinin önde gelen kuruluşları katılacak.

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Organizasyon kapsamında bu dev kuruluşlardan gelecek yaklaşık 40 kişilik heyet ile Manisalı sanayiciler arasında B2B (firmalar arası) iş görüşmeleri yapılacak. Online randevu sistemi üzerinden düzenlenen görüşmeler için 273 başvuru yapıldığını açıklayan Cebeci, bu rakamın daha önce Denizli'de gerçekleştirilen benzer organizasyondaki 90 görüşmeyi geride bıraktığını vurgulayarak Manisa sanayicisinin ilgisine dikkat çekti. Görüşmelerde dernek üyelerine 5, üye olmayan firmalara ise 3 şirketle görüşme imkânı tanındı.

Derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücüne katkı sunacak önemli bir oluşum olduğunu ifade eden Cihangir Cebeci, "Manisa'nın güçlü sanayi altyapısını savunma ve havacılık sektörüyle buluşturmayı hedefliyoruz. Biz bir parça üretmek için değil, son ürünü üretmek için kurduk. Savunma sanayisinde Manisa'nın adını duyuracağız. Manisa'nın sanayi gücü, Türkiye'nin savunma gücüyle buluşuyor" diye konuştu.

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Kuruluş sürecinde Ankara'da gerçekleştirdikleri temaslarda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüştüklerini aktaran Cebeci, Güler'in devlet desteğine ilişkin sözlerinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

MANSA'nın kuruluşundan itibaren eğitim çalışmalarına ağırlık verdiğini kaydeden Cebeci, firmalara yönelik AS9100 kalite yönetim sistemi ve EYDEP süreçleri hakkında eğitimler düzenlediklerini belirtti. Bu çalışmalar sayesinde Manisa'daki firmaların savunma sanayii tedarik zincirine katılma ilgisinin ve sertifikasyon farkındalığının 1015 kat yükseldiğini dile getiren Cebeci, uzun vadeli hedeflerinin Ege Bölgesi'ni savunma ve havacılık alanında önemli bir üretim üssü haline getirmek olduğunu vurguladı.