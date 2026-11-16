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        Turgutlu'da vergi işlemleri için belediyeye gitmeye gerek kalmadı

        Turgutlu Belediyesinin Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde hizmet veren noktaları, vergi işlemlerini vatandaşların ayağına götürüyor. Emlak vergisi beyanından tahsilata kadar birçok işlem bu noktalarda yapılabilirken, 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri için son tarih 30 Kasım olarak açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Turgutlu'da vergi işlemleri için belediyeye gitmeye gerek kalmadı

        Turgutlu Belediyesinin Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde hizmet veren noktaları, vergi işlemlerini vatandaşların ayağına götürüyor. Emlak vergisi beyanından tahsilata kadar birçok işlem bu noktalarda yapılabilirken, 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri için son tarih 30 Kasım olarak açıklandı.

        Turgutlu Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde hizmet noktaları aracılığıyla vergi işlemlerini gerçekleştiriyor.

        Vatandaşlar, belediyenin ana hizmet binasına gitmelerine gerek kalmadan mahallelerindeki hizmet noktalarından emlak vergisi beyanı, vergi tahakkuk ve tahsilatı, çevre temizlik vergisi ve muafiyet işlemlerini yapabiliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar hem zamandan tasarruf ediyor hem de belediye hizmetlerine daha kolay erişim sağlıyor.

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        İkinci taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım

        Öte yandan Turgutlu Belediyesinin sorumluluğunda bulunan ilan reklam, emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Mükelleflerin ödemelerini en geç 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

        Vergi ödemeleri hafta içi 08.3017.15 saatleri arasında Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerindeki hizmet noktaları ile Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası veznelerinden gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar ayrıca ödemelerini belediyenin eBelediye sistemi üzerinden internet aracılığıyla da yapabiliyor.

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