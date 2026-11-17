Manisa Büyükşehir Belediyesinin istihdama yönelik çalışmaları kapsamında hizmet veren Manisa İstihdam Ofisi, bugüne kadar 3 bin 716 iş arayanı 225 firmayla buluştururken 363 vatandaşın iş sahibi olmasına katkı sağladı. Ücretsiz kariyer portalı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet veren ofis, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Manisa İstihdam Ofisi (MİO), kentte iş arayan vatandaşlarla personel ihtiyacı bulunan firmaları buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar 363 vatandaşın istihdam edilmesine katkı sağlayan ofis, 3 bin 716 kayıtlı iş arayan ve 225 firmayla yürüttüğü çalışmalarla Manisa'da istihdama destek veriyor.

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İş arayan vatandaşların eğitim, mesleki yeterlilik ve deneyimlerine uygun iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan Manisa İstihdam Ofisi, işverenlerin de ihtiyaç duydukları nitelikli personele erişmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda bugüne kadar 528 iş ilanı yayımlayan ofis, 64 toplu iş görüşmesi düzenledi. Ofisin hizmetlerinden yararlanarak personel istihdam eden firmalardan alınan 59 başarı hikâyesi de çalışmaların sonuçlarını ortaya koydu.

Kariyer portalı 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Manisa İstihdam Ofisi bünyesinde hizmet veren kariyer portalı, hem iş arayanlara hem de işverenlere ücretsiz erişim imkânı sunuyor. Vatandaşlar portal üzerinden haftanın 7 günü 24 saat özgeçmiş oluşturabiliyor, kendilerine uygun iş ilanlarını inceleyerek başvuruda bulunabiliyor. Manisa'da faaliyet gösteren fabrikalar, KOBİ'ler, esnaf ve diğer özel sektör firmaları ise herhangi bir ücret ödemeden iş ilanı yayımlayabiliyor, adayların özgeçmişlerini inceleyerek ihtiyaç duydukları personeli seçebiliyor.

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Bunun yanı sıra düzenlenen toplu iş görüşmeleriyle firmalar çok sayıda adayla bir araya gelerek personel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Mesleki kurslarla istihdama destek verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla farklı kurumlarla iş birliği içerisinde mesleki kurslar da düzenleyecek. Kurslarla vatandaşların yeni meslekler edinmesi ve mevcut mesleki becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Eğitimlerini tamamlayan vatandaşların, personel ihtiyacı bulunan firmalarda istihdam edilmesi için de çalışmalar yürütülecek. Büyükşehir Belediyesinin mesleki kurs duyuruları da kariyer portalı üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor.

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"İş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle buluşturuyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İstihdam Ofisi Kariyer Portalı ile iş arayan vatandaşları ve personel ihtiyacı bulunan işverenleri bir araya getirdiklerini belirtti.

Portalın her iki taraf için de önemli kolaylıklar sağladığını ifade eden Başkan Dutlulu, "Manisa'da iş arayan hemşerilerimizle işverenlerimizi buluşturmak amacıyla Manisa İstihdam Ofisi Kariyer Portalı'nı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız haftanın 7 günü 24 saat portala erişerek özgeçmiş oluşturabilecek ve kendilerine uygun iş ilanlarına başvurabilecek. İşverenlerimiz de herhangi bir ücret ödemeden ilan yayımlayabilecek, adayların özgeçmişlerini inceleyerek ihtiyaç duydukları personele ulaşabilecek. Ayrıca düzenleyeceğimiz toplu iş görüşmeleriyle firmalarımızı çok sayıda adayla buluşturacağız" dedi.

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Mesleki eğitim çalışmalarına da değinen Dutlulu, "İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek ve vatandaşlarımıza yeni meslekler kazandırmak amacıyla farklı kurumlarla iş birliği içerisinde mesleki kurslar düzenleyeceğiz. Kurslarla hemşehrilerimizin meslek edinmelerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak, eğitimlerini başarıyla tamamlayan vatandaşlarımızın ilgili firmalarda istihdam edilmeleri için çalışacağız" diye konuştu.

Başvuru ve iletişim bilgileri

Manisa İstihdam Ofisi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ve personel ihtiyacı bulunan firmalar, 0236 231 45 80 numaralı telefondan 1030 ve 1031 dahili hatları üzerinden bilgi alabiliyor. İş arayan vatandaşlar ofisi doğrudan ziyaret ederek kayıt oluşturabiliyor ve danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. Güncel iş ilanları ve ofisin faaliyetleri ise Manisa İstihdam Ofisinin Instagram hesabı üzerinden takip edilebiliyor.