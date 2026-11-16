Yunusemre gençleriyle 4'te 4 yaptı

U19 ağırlıklı kadrosuyla Manisa 1. Amatör Lig’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Tirkeşspor’u deplasmanda 20 mağlup ederek 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Genç futbolcularıyla 12 puana ulaşan kırmızıbeyazlı ekip, namağlup liderliğini sürdürdü.

Manisa 1. Amatör Lig Merkez B Grubu Semih Akyar Sezonu'nda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, genç kadrosuyla zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Ligin 4. haftasında Hacırahmanlı Stadı'nda Tirkeşspor'a konuk olan kırmızıbeyazlı ekip, rakibini 20 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkan Yunusemre Belediyespor, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Mücadelenin 41. dakikasında Aykut Yüce'nin golüyle 10 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Yunusemre temsilcisi, 89. dakikada Ensar Ulukaya'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 20 Yunusemre Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

REKLAM

Bu sonuçla ligde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan Yunusemre Belediyespor, 12 puana ulaşarak grubundaki liderliğini sürdürdü.

"Gençlerimize inanıyoruz"

Yunusemre Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek elde edilen başarının genç futbolculara duyulan güvenin sonucu olduğunu belirtti.

Aynı oyuncu grubuyla hem TFF U19 Gelişim Ligi'nde hem de Manisa 1. Amatör Lig'de mücadele ettiklerini vurgulayan Türkoğlular, gençlere tecrübe kazandırmayı ve altyapıdan yetişen futbolcularla geleceği inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkoğlular, "Bizim en önemli hedefimiz gençlerimize fırsat vermek, onların gelişimine katkı sağlamak ve kendi altyapımızdan yetişen futbolcularımızla geleceği inşa etmek. U19 takımımızla Amatör Lig'de mücadele eden A takımımızda ağırlıklı olarak aynı oyuncu grubuna görev veriyoruz. Gençlerimizi iki farklı ligde oynatarak hem tecrübe kazanmalarını hem de gelişimlerini sürdürmelerini sağlıyoruz. Bunu yüksek transfer harcamalarına yönelmeden, mevcut kadromuza ve altyapımıza güvenerek gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize inanıyor, onların sahada ortaya koyduğu mücadeleden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

REKLAM

Manisa 1. Amatör Lig Merkez B Grubunda haftanın diğer mücadelelerinde ise şu sonuçlar alındı: Dış Mahalle YıldırımsporGümülcelispor: 12, Manisa Çarşı FKKaraağaçlı Pomakspor: 30, Kayapınar ÇeviksporHamzabeylispor: 61.