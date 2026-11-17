2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'la oynadığı maçı 2-1 kaybeden Somaspor yarın deplasmanda İsbaş Isparta 32 Spor ile kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Hatem Yarar'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Somaspor 11 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Isparta 32 Spor 14 puanla 10'uncu basamakta bulunuyor.

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