Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel yaşama katılımını desteklemek amacıyla Gölmarmaralı kadınlara yönelik İzmir’in Selçuk ilçesi ve ilçeye bağlı Şirince Mahallesi’ni kapsayan gezi programı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle kadınların bir araya gelmesine, yeni yerler keşfetmesine ve keyifli vakit geçirmesine imkan sağlıyor. Bu kapsamda Gölmarmaralı kadınlar, İzmir’in tarihi ve turistik noktalarından Selçuk ve Şirince’yi ziyaret etti.

Gezi kapsamında bölgenin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve kendine özgü mimarisini yakından tanıma fırsatı bulan kadınlar, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak güzel bir gün geçirdi. Birlikte sohbet edip kaynaşan katılımcılar, yeni yerler görmenin ve farklı deneyimler yaşamanın mutluluğunu paylaşırken, düzenlenen gezi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını sağlayan etkinlik ve gezilerini sürdürecek.