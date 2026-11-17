Manisa'da sahne alan Ruhi Su Dostlar Korosu, konuk sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte usta sanatçı Ruhi Su'nun eserlerini seslendirdi. Şef Nursel Dinler Yazman yönetimindeki konser, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde Ruhi Su Dostlar Korosu, Manisalı sanatseverlerle buluştu. Şef Nursel Dinler Yazman yönetiminde sahne alan koro, konuk sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte Ruhi Su'nun unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Ruhi Su'nun müzik mirasının yaşatıldığı gecede, koro ve konuk sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu sahne performanslarıyla dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Seslendirilen eserlere sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, konser salondaki vatandaşlardan beğeni topladı.

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Konsere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Bağlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ruhi Su'yu Manisalı dostlarıyla buluşturmak çok kıymetliydi"

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aydın, Manisalıların kültür ve sanat etkinliklerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, "Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Ruhi Su'yu, Uğur Mumcu Sahnesi'nde Manisalı dostlarıyla buluşturmak ayrıca çok güzel ve kıymetliydi. Bu buluşmayı mümkün kılan başta Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'ne teşekkür ederiz. Ayrıca organizasyonda emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'nın tüm çalışanlarına, başta Daire Başkanımız olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya şükranlarımızı sunarız. Ancak bu buluşmayı asıl anlamlı kılan siz değerli Manisalılarsınız. Salonları dolduruyor, Ruhi Su'yu, Ruhi Su'nun dostlarını ve türkülerini yalnız bırakmıyorsunuz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederiz" dedi.

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Program sonunda Aydın tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.