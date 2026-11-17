Çanakkale’de 5 ülkeden 46 kulüp ve 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler, 6 altın, 8 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 29 derece elde ederek genel klasmanda üçüncü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Çanakkale’de düzenlenen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası’nda kazandığı 29 dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Yeşilbeyazlı sporcular, uluslararası organizasyonu genel klasmanda üçüncü sırada tamamladı.

1415 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 5 ülkeden 46 kulüp ve 600 sporcu mücadele etti. Ferdi ve takım müsabakalarında tatamiye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler, rakipleri karşısında ortaya koydukları performansla toplam 29 derece kazandı.

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Manisa temsilcisi şampiyonayı 6 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalyayla tamamladı. Elde edilen sonuçlarla genel klasmanda üçüncü sırayı alan Manisa BBSK, Manisa’ya kupa kazandırdı.

29 dereceyle kürsüye çıktılar

Uluslararası organizasyonda elde edilen başarı, sporcuların ve antrenörlerin çalışmalarının karşılığını ortaya koydu. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi, şampiyonada mücadele ederek kulübü ve Manisa’yı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sporcuların başarılarında desteklerini esirgemeyen ailelere ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür edildi.