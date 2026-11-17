Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'da ikamet eden 53 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne yönelik, 1417 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) anlamlı bir gezi gerçekleştirdi. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan gaziler, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatan savunmasında canlarını ortaya koyan kahraman gazilere yönelik vefa projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla hayata geçirilen organizasyon kapsamında, Manisa'da yaşayan 53 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi, 1974 yılında barış ve huzur getirmek için ayak bastıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 52 yıl sonra yeniden ziyaret etme fırsatı buldu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek ile Şube Müdürleri Selçuk Yıldız ve Hasan Eryılmaz'ın eşlik ettiği heyet, program kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamları iletilerek, Başkan Dutlulu tarafından gönderilen hediyeler Cumhurbaşkanı Erhürman'a takdim edildi.

Gezinin en anlamlı duraklarından biri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla her yıl 15 Kasım'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenleri oldu. Manisalı gaziler, tören alanındaki resmi geçide ve kutlamalara katılarak Yavru Vatan'ın bayram coşkusuna ortak oldu. Heyet, törenlerin ardından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu'na da katıldı.

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Şehitliklerde duygu dolu anlar

Dört gün süren program boyunca gaziler, silah arkadaşlarının ebedi istirahatgahı olan Boğaz Şehitliği ve Karaoğlanoğlu Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar okudu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerin ardından heyet; tarihi dokusuyla dikkat çeken Gazimağusa Kalesi ve yıllar sonra ziyarete açılan Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Gaziler, kendilerine bu tarihi ve duygusal yolculuğu armağan eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen tüm belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.